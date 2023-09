POBEDNIČKOM TIMU SE VERUJE: Biljana Radulović duže od dve decenije u Mozzartu gradi odnose poverenja

Deo je Mozzarta od prve ideje, prvog uplatnog mesta, prvih zaposlenih. Biljana Radulović, na poziciji menadžera za odnose i brigu o zaposlenima, vodi računa da svi na posao dolaze sa osmehom na licu, baš kao što ona to čini već 22 godine. Za to vreme kompanija je porasla od prvog uplatnog mesta do mreže razgranate na više kontinenata, a porasla su i Biljina znanja, iskustva i sposobnosti. Raslo je i poverenje zaposlenih u poslodavca, tim i kolege, a Biljina uloga u tome je nezamenljiva. Radila je na razvoju kompanijskih vrednosti od samog početka, pa ih sada sa lakoćom prenosi na zaposlene kako bi svi podjednako verovali u Mozzartov pobednički tim.

Šta izdvaja Mozzart kao poslodavca?

Ideje koje guraju kompaniju napred od samog starta, inspirativno i motivišuće radno okruženje, uvek jasna misija i vizija. Nagrađivanje rada, predanosti i inovativnosti. Odnos poštovanja i uvažavanja, posvećenost i efikasnost, učenje i razvoj, timski rad – ove vrednosti se istinski žive u Mozzartu. Moram posebno da istaknem ono na šta smo najponosniji – istinski osećaj poštovanja i brige o zaposlenima. Prepoznatljivi smo po 38-časovnoj radnoj nedelji koju smo uveli još 2020. godine, a naši zaposleni to veoma cene. Tu su i brojni drugi benefiti, poput privatnog zdravstvenog osiguranja za gotovo 3.000 zaposlenih. Mozzart se dodatno izdvaja poslovanjem na više kontinenata, pa samim tim i prilikama za razvoj karijere i sticanje novih znanja na različitim meridijanima. Na kraju, ono što zaposleni najčešće ističu – osećaj sigurnosti i poverenja, to što smo lideri na tržištu, ali i društveno odgovorni, i kao poslodavac, i kao kompanija.

Šta je najbitnije da bi se izgradio odnos lojalnosti i poverenja između zaposlenih i poslodavca?

Samo značenje reči lojalnost - iskrenost, ispravnost, poštenje, govori koji su temelji za stvaranje takvog odnosa. Doslednost u građenju poverenja sa zaposlenima nije najbrži ni najlakši put, ali je svakako jedini ispravan. Lojalnost se ne meri isključivo godinama staža u kompaniji. Ona se gradi tako što se ne stavlja fokus isključivo na učinak, već na ljude koji iza njega stoje. To postižemo redovnim praćenjem potreba, uslova i motivacije, ali i tako što pokazujemo zaposlenima koliko cenimo njihovu posvećenost, proaktivnost i trud.

Koliko je transparentnost važna u komunikaciji sa zaposlenima?

Ukoliko poruka koju prenosimo nije u skladu sa realnim stanjem, to nije održivo, jer su danas sve informacije lako dostupne i nedoslednosti se brzo uoče. Implementacija uspešne strategije brendiranja poslodavca kreće od procena trenutnog iskustva i zadovoljstva. Dakle, krećemo od realne slike sa ciljem da uvek budemo u korak sa trendovima ili, još bolje, da ih postavljamo. Konstantno komuniciramo sa zaposlenima o tome šta utiče na njihovo zadovoljstvo, posvećenost, motivaciju i šta treba da se unapredi, promeni... Isto tako prepoznajemo objektivne okolnosti koje mogu da utiču na nezadovoljstvo i manjak motivacije, produktivnosti i angažovanja zaposlenih. Bitno je da ih vidimo, slušamo i čujemo. Razvijanje odnosa je dvosmerna komunikacija i ona mora biti transparentna kako bismo zajednički ostvarivali ciljeve i postizali uspehe. Ukoliko želite pobednike u svom timu, morate negovati pobednički stil komunikacije. A pobedničkom timu se i veruje.

