NOVI UDARAC ZA NEMAČKU! PRIVREDA JE U RECESIJI, ALI STIŽE NOVI OZBILJAN PROBLEM! Žila kucavica ekonomije može POPTUNO DA STANE!

Vodostaj Rajne toliko je nizak da preti opasnost od obustavljanja plovidbe. Bude se sećanja na sušnu 2018. godinu, a to bi moglo da izazove još veće probleme nemačkoj privredi koje je ionako već u recesiji, prenosi Dojče vele (DW).

Nizak vodostaj Rajne ometa saobraćaj po najvećem rečnom putu u Nemačkoj, pre svega saobraćaj teretnih brodova.

„Rečni brodovi ne mogu više da koriste svoj pun kapacitet tereta“, kaže Roberto Špranci, predsednik Uprave brodarskog udruženja DTG u izjavi za agenciju Rojters.

Ekonomisti strahuju da bi duži period niskog vodostaja otežao oporavak nemačke privrede koja je već u recesiji.

„Ako bi vodostaj u nastavku godine bio nizak kao 2018. ili 2022, to bi otežalo oporavak konjunkture“, izjavio je takođe za agenciju Rojters Mark Šatenberg iz trusta mozgova „Dojče bank riserč“. Ako ne bi bilo sirovina, kao nafte, gasa ili građevinskog materijala, proizvodnja bi zapala u krizu.

I 2022. je loša konjunktura ostavila vidljive tragove na Rajni i drugim plovnim rekama – kao i obrnuto. Rečna plovidba je, prema navodima državnog zavoda za statistiku, između ostalog i zbog niskog vodostaja, prošle godine transportovala najmanje tereta još od ponovnog ujedinjenja Nemačke. Transportovano je 182 miliona tona tereta, 6,4 odsto manje nego 2021.

foto: EPA Ronald Wittek

Novi udarac ekonomskom rastu

Ekonomski stručnjak Štefan Kots iz Instituta za svetsku privredu u Kilu ukazuje na bolne posledice po privredu zbog niskog vodostaja Rajne.

„Proračuni posledica niskog vodostaja Rajne 2018. godine pokazuju da industrijska proizvodnja opada za jedan odsto ako vodostaj na mernoj stanici Kaub u srednjem toku Rajni padne ispod 78 centimetara i tako ostane 30 dana“, objasnio je Kots za portal magazina „Cajt“.

Industrijska proizvodnja te 2018. godine, kada je zabeležen negativni rekord vodostaja, pala je za oko jedan i po odsto. Preračunato na čitavu godinu, nizak vodostaj je koštao oko 0,4 odsto ukupnog BDP. Ali, tadašnja situacija ne može se „jedan kroz jedan preneti na današnju“, kaže Kots. Nivo s koje je nemačka industrijska proizvodnja tada padala bio je mnogo veći nego što je danas.

Negativne posledice poremećaja u isporukama robe za nemačku industriju naročito su loše. „Industrijska proizvodnja je zbog poremećaja u isporuci robe do nedavno bila sedam odsto niža od nivoa koji bi mogla da ima s obzirom na postojeće naloge“, naglašava Kots.

foto: EPA Ronald Wittek

„Trenutno stvar dodatno pogoršava to što nizak vodostaj dolazi u vreme kad je stanje s lancima snabdevanja ionako napeto“, izjavio je Kots za list „Zidojče cajtung“. Svako dalje opterećenje zakočilo bi konjunkturu. S obzirom na to da jaz između ponude i potražnje postaje sve veći, svako sprečavanje proizvodnje povećava cene. „S tačke gledišta inflacije, tu se ne radi samo o posledicama rasta transportnih troškova“, upozorava Kots.

Snažan rast cena

Brodovi još uvek voze nemačkim rekama, ali ne može se predvideti do kada će to tako biti. Jer, za razliku od situacije kada je vodostaj previsok, vlasti u ovom slučaju jednostavno zabrane plovidbu rekama, bez obzira da li brodari hoće da plove ili ne.

„Mi i dalje plovimo, ali možemo da koristimo samo 25 do 35 odsto kapaciteta broda“, prenosi javni servis ARD izjavu direktora DTG Šprancija. DTG ima oko 100 brodova koji plove Rajnom. „To znači da su klijentima često potrebna tri umesto jednog broda kako bi transportovali svoj teret.“

Za firme čija logistika je orijentisana na rečni transport, to znači i znatno veće troškove. Cena transporta tečnog gasa od Roterdama do Karlsruea trenutno košta oko 94 evra po toni – a u junu je bila 20 evra po toni.

Eksperimentalni brod u saobraćaju

I prošle, 2022. godine, suša je ograničavala rečnu plovidbu. Transportni kapaciteti su delom smanjeni i za oko 50 odsto. Hemijski koncern BASF iz toga je izvukao pouku: u maju ove godine predstavio je specijalni brod „Štolt Ludvigshafen“. Dugačak je 135 metara, širok 17,5, a to znači da je osetno veći nego uobičajeni brodovi koji plove Rajnom. Ali, on može da prođe i kritičnim mestima na Rajni, čak i ako je vodostaj samo 30 centimetara. Pritom je natovaren sa 800 tona, tvrdi BASF. To je znatno više nego što može i jedan danas raspoloživi rečni tanker.

foto: EPA Ronald Wittek

Kod srednjeg vodostaja, kapacitet transporta iznosi oko 2.500 tona, dvostruko više nego kod konvencionalnih rečnih brodova. Brod je građen prema načelima lakih plovila, ima trup koji je „hidrodinamički optimiran“, tri elektromotora i deset magacina od nerđajućeg čelika. Maksimalni transportni kapacitet broda „Štolt“ iznosi oko 5.100 tona, tvrde u BASF-u.

Zelena kočnica

U međuvremenu, brojni privrednici zahtevaju da korito Rajne, a naročito na problematičnom mestu, između St. Goara i Majnca, bude produbljeno. Hridi bi trebalo da budu uklonjene, a uređenjem korita voda bi trebala da bude usmeravana od obala ka sredini. Savezni ministar saobraćaja Folker Vising (FDP) izjasnio se za to još dok je bio ministar u pokrajini Porajnje-Palatinat. Ali, Zeleni, koji su sa FDP-om u koaliciji na saveznom nivou, sprečavaju da taj projekat dospe na spisak važnih građevinskih projekata.

I zaštitnici životne sredine, kao i brojne opštine uz Rajnu, protive se produbljenju korita reke. Oni strahuju od promene izgleda okoline i štete za ekološki sistem. Organizacija za zaštitu životne sredine i prirode BUND poručuje da je bolje prilagoditi brodove reci, nego reku brodovima.

(Dojče vele)