"PANIKA I STRAH U SARTIJU"! Srbin čuo užasnu buku i pištanje ptica... "Zaključujemo da nešto nije u redu 3 METRA OD NAS..."

Srbin koji je letovao u Grčkoj objavio je dramatičan naslov i potonju priču o događaju koji je uznemirio turiste u Sartiju, mestašcu koje je poslednjih godina sve popularnije za naše turiste. Priča je izazvala, najpre bojazan, a potom i reakcije na Fejsbuk grupi Grčka info, koja je godinama "knjiga utisaka" za Srbe koji letuju u nama prijateljskoj zemlji.

Priču prenosimo u celosti.

"PANIKA I STRAH U SARTIJU"

Dan - petak Sati - 8h po 🇬🇷 vremenu Mesto - plaža kod ARK bara- kafića Vreme- sunčano More- mirno, toplo, bez talasa (retkost za Sarti) Vetar - nema ga (da ne poveruješ, kad je Sarti u pitanju) Supruga (svedok - saradnik u ovoj prići) i moja malenkost Ostavljamo stvari na ležaljke i pravac voda. Brčkanje, plivanje, uživanje. Izlazimo iz vode, malo ljudi (tek pristižu) mir i tišinu narušavalju jedan par ptica (ne znam naziv pticama- sramota) Užasna buka, pištanje. Zaključujemo da nešto nije u redu. Dal je neka životinja napala njihovo "gnezdo" - skrovište ili fali neki ptič, pitanje je.

foto: Printscreen/Facebook

Odakle krenuti, kao iskusni detektiv (gledao i čitao detektivske priće - filmove) pratim let uznemirenog para. Plaža duga 3km, smanjujem obim potrage na 300m ali kasnije na 30m ali dolazim do zaključka da je problem tu, na 3m oko nas. Ptice i dalje uznemirene i lete tik iznad naših glava. Počinjem da se muvam oko obližnjeg žbunja i nalazim 3 mala ptiča ali shvatam da im je to skrovište. Pažnju mi privlaći dublja rupa u "patosu" nekad napravljenog romantičnog kutka za dve ležajke. Gladam i ništa ne vidim.

foto: Printscreen/Facebook

Krećem dalje ali jedna od ptica prosto mi ne dozvoljava da se pomerim. Leti iznad moje glave, da me čak krilima zakačinje. Kao da želi da mi ukaže, da je baš tu, u toj rupi, ono što oni a i ja tražim. Iznenada sleče na daske i jakim cvrkutom, ne pomerajuči me doziva. Ponovo prilazim rupi, saginjem se, gledam, upalim lampu na fonu i opet ništa. Ona uporno stoji i cvrkuće. Ponovo gledam i iznenada se čuje cvrkut iz rupe a tamo "mrvica" od ptiča, ispod grede, upola u pesku. Uzimam je u ruku, supruga osmeh na licu i slika "mrvicu" Roditelji se smirili, skoro da mi slete na ramena. Položim "mrvicu" na pesak a roditelji ga pošteno izgrdiše a njima se iznenada pridružiše i ono troje iz skrovišta.

foto: Printscreen/Facebook

Srećan kraj. ALI kratko je trajao taj trenutak sreće. Na plažu je došla grupa ljudi, penzioneri i sa njima kuca Bela (jazavičar) koji je odmah poleo da juri ptice - roditelje. Upkašene, psa su odvlačili od skrovišta. Bela je u više navrata dolazila do skrovišta i uplašenih ptiča, gde sam odmah ja i supruga reagovali i oterali psa. Ljudi su nas čudno gledali, zašto to radimo, što nam pas smeta. Prišao sam toj grupi ljudi i vlasnici psa i obljasnio da u tom žbunju postoji "gnezdo" - sklonište gde ima 4 mala ptiča.

1 / 6 Foto: Printscreen/Facebook

(Kurir.rs)