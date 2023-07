SAŠA KRNETA U MOZZARTU IGRA UTAKMICU KARIJERE: Uz ambicije, trud i podršku ni Kenija nije daleko!

Zaposlio se u Mozzartovom kafiću, zatim bio operater na uplatnom mestu, radio kao asistent i menadžer podregiona, a sada rukovodi celim tržištem u dalekoj Africi. Saša Krneta je u Mozzartu prošao dugačak razvojni put, kako profesionalni tako i lični. Tim putem stigao je u Keniju, gde već pet godina uspešno doprinosi širenju Mozzartovog poslovanja, ali društveno odgovornim akcijama menja živote lokalnih plemena.

Kako je tekao tvoj karijerni razvoj u kompaniji Mozzart?

Kada sam počeo da radim u Mozzartu te 2008. godine, već tada je Mozzart bio velika kompanija (veliki brend) koja se iz meseca u mesec širila i rasla na svim poljima. Uočio sam potencijal za napredak u karijeri i imao neki osećaj da ne treba da propustim tu priliku. I danas sam uveren da sam bio u pravu. Kako sam uporedo studirao i radio honorarni posao u jednoj štampariji, usko sam sarađivao sa kompanijom Mozzart oko štampe i isporuke lista. Tada sam počeo da uviđam koliko je Mozzart veliki i odlično organizovan sistem. Ubrzo mi se ukazala prilika da počnem da radim u kafiću na uplatnom mestu, a nakon toga sam prešao na poziciju operatera. Radio sam dva posla – stalni i honorarni, završavao studije i trenirao fudbal. Mladost, energija, ambicija…

Ubrzo sam napredovao do pozicije asistenta menadžera podregiona, a nakon četiri godine sam postao menadžer. Posle samo mesec dana rada na toj poziciji dobio sam ponudu da odem u Keniju. Bio je to ogroman korak, kako za mene, tako i za kompaniju. Mozzart je odlučio da pokrene poslovanje u Africi, a ja sam ponovo imao onaj osećaj da je to pravi karijerni put i odluka za mene. Danas radim kao Country menadžer za tržište Kenije.

Šta je bila tvoja najveća motivacija da napreduješ?

Matematika je uvek bila moja sfera interesovanja, a već sam napomenuo da sam i trenirao fudbal, stoga je ta spona između mojih strasti i interesovanja verovatno i utabala moj karijerni put. Bio sam upoznat sa razvojem i poslovanjem Mozzarta još od samih početaka i shvatio sam da se radi o kompaniji koja vodi računa o svakom detalju. Da se neguje i razvija kompanijska kultura kojoj sam se lično divio. Već tada sam verovao da ako se poslovno oprobam u Mozzartu i pružim svoj maksimum, kao nekada na fudbalskom terenu, sigurno će biti primećeno i biće mi pružena šansa. Upravo to se i dogodilo.

Podsticaj toj motivaciji se nastavio i kroz dugogodišnju saradnju sa kolegama iz različitih oblasti. Veliki broj stručnjaka, profesionalaca, svako iz svojih oblasti, od kojih sam mnogo naučio i od kojih i dan-danas učim… Ta saradnja, učenje, poverenje i sinergija mi i dan-danas daje deo neophodnu energiju.

I, za kraj, zašto biste preporučili posao operatera i zbog čega neko ko je na početku karijere treba da se prijavi za rad na uplatnom mestu u kompaniji Mozzart?

Smatram da je posao operatera i više nego dobra polazna tačka karijere, jer kompanija pomaže u razvijanju neophodnih veština i znanja.

Moram da istaknem ono najvažnije – Mozzart vodi računa o svim svojim zaposlenima.

Ogroman, korporacijski sistem koji se konstantno širi i razvija, zajedno sa ljudima u njemu. Veliki prostor za napredak, i lični, i profesionalni. Kompanija sa uhodanim i ustaljenim procesima, vodi se računa o svakom detalju i jasno ide ka zacrtanim ciljevima. Kompanija koja uz ostvarenje svih poslovnih ciljeva radi i na ostvarenju pojedinačnih ciljeva svojih zaposlenih.

Moja poruka za kraj: Pridruži se Mozzart timu i odigraj možda svoju najbolju utakmicu!

