Još sedamdesetih godina, japanski botaničar Akira Miyawaki postavio je ideju koja danas deluje gotovo vizionarski: ako želimo da obnovimo prirodu, moramo je razumeti i — ubrzati. Proučavajući prirodne šume, zaključio je da su najotpornije one koje rastu iz bogatih, autohtonih biljnih zajednica. Umesto sporog i fragmentisanog pošumljavanja, razvio je metod koji oponaša prirodu, ali joj daje „vetar u leđa“ — omogućavajući šumama da rastu višestruko brže i gušće nego inače.

Miyawaki metoda zasniva se na jednostavnom, ali precizno osmišljenom principu sadnje. Na maloj površini sade se isključivo autohtone vrste — drveće, žbunje i prizemna vegetacija koja prirodno pripada tom području. Ključ je u gustini: čak tri do pet sadnica po kvadratnom metru. Ovakav raspored stvara prirodnu konkurenciju među biljkama, podstičući ih da brže rastu ka svetlosti, dok istovremeno razvijaju snažan i razgranat korenski sistem.

Pre same sadnje, zemljište se pažljivo priprema i obogaćuje kako bi pružilo optimalne uslove za razvoj. U prve dve do tri godine šuma zahteva minimalnu negu — zalivanje i uklanjanje korova — ali nakon toga postaje potpuno samoodrživa. Upravo u tome leži snaga ovog pristupa: stvara se stabilan, višeslojan ekosistem koji funkcioniše bez stalne ljudske intervencije. Rezultati su izuzetni. Ove mikro šume rastu i do deset puta brže od tradicionalnih zasada i za svega nekoliko decenija dostižu strukturu prirodne šume. Ali njihova vrednost ne meri se samo brzinom rasta.

Pozitivni efekti

U urbanim sredinama, gde je priroda često potisnuta, Miyawaki šume imaju višestruki značaj. One snižavaju temperaturu i ublažavaju efekat urbanih toplotnih ostrva, poboljšavaju kvalitet vazduha i smanjuju nivo buke. Njihova gusta vegetacija pomaže zadržavanju vlage u zemljištu i smanjuje rizik od isušivanja i erozije.