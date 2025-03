Projekat „ Zasadi drvo “, koji su 2019. godine pokrenule kompanije WMG (Wireless Media Group) i Dm drogerie, predstavlja najveći pokret masovne sadnje u Srbiji i danas dolazi do zacrtanog cilja – Milion posadjenih sadnica širom zemlje.

- Ovaj projekat smo započeli 2019. godine, to je tada bila jedna ekološka ideja, želeći da ozelenimo Srbiju. Danas, šest godina kasnije, nalazimo se na ovom prelepom lokalitetu u mestu Ivanovo, gde sadimo našu milionitu sadnicu. Nije samo statistika, simbolika je i što je danas Svetski dan šuma. Milion sadnica za šest godina i za šest ciklusa sadnje, preko 45 gradova smo ozelenili. Preko pet stotina lokaliteta smo ozelenili, prikupljali smo semena, sadnice. Preko četrdeset edukativnih radionica smo organizovali u ovih šest godina i nadamo se da ovde nije kraj. Nastavljamo ka dvomilionitoj sadnici. Naravno, za kompaniju WMG ovo je danas i veoma značajan dan zato što su principi održivog razvoja u korenu našeg poslovanja - rekla je Ruža Veljović.

- Ponosni smo što smo uspeli da okupimo ne samo naše institucionalne partnere kojih ima osamnaest, već i veliki broj volontera. Preko 500 volontera svake godine, naše zaposlene i zaposlene naših institucionalnih partnera. Zanimljiv podatak je da su i mnoga deca naših zaposlenih, pre šest godina, imala po deset godina, ali danas su to tinejdžeri, koji su došli zajedno sa nama da posade milionitu sadnicu i na to smo najviše ponosni. Ovo je danas postao jedan ekološki pokret kojim ćemo doprineti očuvanju i zaštiti životne sredine" - rekla je Veljovićeva.

- Mi smo krenuli sa inicijativom koja je zahtevna, počeli smo u Boljevcu 2019. godine. Samo taj dan smo posadili 50.000 sadnica. To je bio motor i snaga koja je uverila naše partnere da će ovo biti jedna velika inicijativa. Ovde su danas naši domaćini iz 'Vojvodinašume', ali ne treba zaboraviti i partnere iz 'Srbiješume', iz 'Privredne komore Srbije' i mnogih drugih institucija, koje su sa nama tokom cele godine. Velika sadnja je samo jedan događaj koji je kruna godišnjeg ciklusa. Mi tokom godine odlazimo na različite lokacije, prikupljamo semena. Danas ćemo ovde posaditi 1000 topola, 200 crnog oraha i time ćemo zaokružiti inicijalni cilj, koji je bio tu od početka. To je milion sadnica. Takav smo i slogan proglasili za ovaj dan: 'Naših prvih milion sadnica', pa hajde da zajedno krenemo do dva miliona" - zaključila je Ruža Veljović.