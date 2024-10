Danas je svečano obeležen početak šestog ciklusa projekta "Zasadi drvo," koji su pokrenule kompanije Wireless Media Group i dm drogerie markt. Ove godine, pod sloganom „ZASADI DRVO - NA KORAK DO MILION“ , postavljen je ambiciozan cilj – sadnja dodatnih 200.000 sadnica do kraja aprila 2025. godine, čime bi se dostigla impresivna brojka od milion posađenih stabala.

Direktorka WMG fondacije, Irena Petrović , istakla je da je najvažniji cilj sadnja novih 200.000 sadnica, čime bi se stiglo do simboličnog broja od milion stabala. Petrović je objasnila da je to ozbiljan doprinos prirodi i životnoj sredini.

- Najvažniji cilj je sadnja novih 200.000 sadnica, čime ćemo stići do prvog miliona. Pored toga, nastavljamo sa uobičajenim aktivnostima - organizovanjem edukativnih radionica za decu, kao i plasiranjem edukativnih i inspirativnih tekstova putem naših medija. Sve je to usmereno ka podizanju svesti o značaju očuvanja zdrave životne sredine. Važno je da naglasimo da je ključ promene u svakome od nas. Odgovornost je na svakom pojedincu da bude svestan i odgovoran prema životnoj sredini - rekla je Petrović i dodala:

- Postizanje cilja od milion zasađenih sadnica važno je iz više razloga. S jedne strane, zamislite koliko to znači za našu prirodu i životnu sredinu. Milion sadnica predstavlja ozbiljan doprinos, da tako kažem. S druge strane, ovaj projekat je simbol partnerstva i zajedništva. Za ovih šest ciklusa stigli smo do milion stabala zahvaljujući podršci partnera. Da smo to radili sami, trebalo bi nam mnogo više vremena. Dakle, ovaj projekat je zasnovan na zajedništvu i partnerstvima. Svi partneri su uz nas od prvog dana, i ovo će biti zajednički uspeh.