Nedavno je Danska podigla starosnu granicu za penziju na 70 godina. U toj zemlji se trenutno ide u penziju sa 67 godina, ali će se povećati na 68 godina do 2030. godine i na 69 do 2035. sve dok ne postepeno ne dostigne granicu od 70 u 2040. godini.

- Pre svega moram da kažem da je ovo tema, možda, više za sociologe i politikologe, ali smo ovde da iz prakse komentarišemo ono šta se trenutno dešava. Pre svega, živimo u neoliberalnom kapitalizmu, tu je najvažnije šta posedujemo, a o kvalitetu života niko ne priča. Taj aspekt mora da se uzme u obzir. Starosna granica SZO je dramatično pomerena, nas troje bismo spadali u kategoriju srednje generacije, dakle mi nismo starija po kriterijumima od pre 90 godina, nego srednja. Koliko mladih je sada zaposleno da bi nama obezbedilo penziju, ali i situacija u našem PIO fondu. To je važno oko teme odlaska u penziju sa 70 godina.

- Malo se plašim te katastrofe da će penzije jednog dana prestati. Ono što je važno, mislim da je penzija samo jedan period života, mene je to iznenadilo, od 2016. sam zvanično u penziji, a to je tako došlo da nisam ni shvatio da se to desilo. Međutim, imao sam sreću, bavim se ovim poslom, pa sam zadržao tu neku inerciju i prilike da nastavim da radim. Ima ljudi koji su zdravstveno loše, pa nisu u situaciji da se bore sa životnim silama, ali ima i onih koji funkcionišu i u ozbiljnom su radnom elanu, ta sreća je mene zadesila.