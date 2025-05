- Pa dobro, ja nisam tipičan penzioner s obzirom da radim. Penzije nisu dovoljne, ko god može, i ima nekog zdravlja on radi. Ono što najbolje zna, to neka radi, ako ima potrebe na tržištu, ako nema, neka stvori, neka izmisli neku potrebu, ali u svakom slučaju mora se nešto dodatno raditi da ne budete dužni, jer ako ste dužni, onda ne računajte da ste živi. Penzioner koji duguje, ne može da vrati dug, ali može da ga prolongira. Platite struju, došlo vam je 5000, vi platite 2500, a onaj ostatak ostavite kad dođe letnji period, pa kad je 2500 onda struja, vi uplatite 3-4 meseca, pa nadoknadite ono malo što ste uzeli - kaže Stankovićeva i dodaje:

- Znači, mi smo tu savršeni u kombinovanju i u snalaženju. Porodica se uglavnom oslanja na penzije svojih najbližih, zato što je to najsigurniji prihod. I sad, ili vam uzmu penziju kao, e, to je penzija za račune, pa se od te penzije plate računi. I onda taj penzioner ostane sa čim? Pa ako živi u porodici, on je tu u porodici, razumete. Dobije neki bakšišak mu daju, ako ne, ćuti, jede to što ima i ono, kome ću nego svojima, sa njima sam, član sam porodice. Znate, nekako, progutajte tu knedlu, ali eto, deca šta će, nemaju, pa za koga živim, zato ono čuveno naše srpsko, da ne kažem slovensko.

- Pa to je ropstvo najstrašnije. I niko ne pročita ta sitna slova. Sad su počele i slave ove letnje, imali smo zimske. Opet smo ušli u te minuse i opet smo u istom problemu. Opet će banka da stavi zabranu. Staviće zabranu, nećete moći da podignete celu penziju. Dozvoljeni minus, kad stigne sledeća penzija, nema šta da podignete. I šta smo onda uradili? I to je ono što treba tražiti od države.

- Potičem iz sela i sve više odlazim tamo, takođe me i vuče sve što sam starija da obilazim selo, a idem i zbog toga što sada više ne idem na more. Svaki moj odlazak je u selo i tamo se odmorim. Tamo ima dosta ljudi koji su radili po fabrikama, bili poljoprivrednici i koji su davali doprinos da se te banje grade za dobrobit svih nas. Odvajalo se za sve to, ali je danas za njih to nedostupno. Prvo zbog ekonomskog, jer oni nemaju dovoljno sredstava. Druga stvar, ljudi imaju stoku koju ne mogu da ostave samu, kako bi otišli u banje. Penzioner tamo nema ni jedan dan odmora u godini. Oni se odmaraju zimi, kad nema poljskih radova, onda je to za njih vreme da se odmore. Kada je sezona letnjih radova, tamo se ustaje u pet sati - zaključila je Satarićeva.