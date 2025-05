- Još na šalteru mi je bilo neobično što mi je službenica dala penzije u nekoliko štosova od po 500 dinara, ali sam pomislila da je to zbog tih sitnih apoena. Kako je iza mene bilo puno ljudi, koji su čekali u redu i bili nervozni, brzo sma se sklonila, jer se njima žurilo, pa da ne zadržavam red. Kada sam izašla ispred zgrade pošte, sela sam na klupu, i počela da brojim, shvativši da ima mnogo više para nego što mi sleduje. Ni trenutka se nisam premišljala da vratim, i odmah krenula ka vratima pošte. Za tih nekoliko minuta službenica je shvatila da je pogrešila i sa radnikom obezbeđenja je već bila pošla da me traži. Mnogo su se obradovali kad su me sreli u hodniku i shvatili da se vraćam sa novcem – priča Ljiljana.