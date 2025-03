Rodna nejednakost u platama je fenomen koji ima dalekosežne posledice po ekonomsku bezbednost žena, njihovih porodica i društvo u celini, navodi AFA, koja je u okviru projekta "WE Empower" pripremila besplatan onlajn priručnik za osnaživanje žena u borbi za jednakost plata. Obrazovanje i podizanje svesti o ovom pitanju su važni koraci ka istinskoj jednakosti i upravo to je ono na čemu AFA – All for All kao koordinator i MODE 1 partner iz Hrvatske i traje od 1. aprila 2024. do 31. marta 2025. godine.