Bivši radnik Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine (BHRT) Amer Švraka stekao je 40 godina radnog staža , ali ne može da ode u penziju jer mu poslodavac za određeni period nije uplaćivao doprinose. Već mesecima pokušava da pronađe rešenje, ali bez uspeha. Kako kaže, nikada nije uspeo da dođe do direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića.

„Molili su me da ih ne tužim“

U Zavodu PIO su mi rekli da mi je socijalno osiguranje priznato, ali da ne mogu u penziju jer mi nedostaju godine života. Dakle, imam 40 godina staža, ali ne mogu da ostvarim pravo na penziju dok se ne uplate svi doprinosi. I tako već mesecima tapkam u mestu. Ni sam ne znam šta da radim. Iz firme su me molili da ih ne tužim“, ispričao je Švraka za Faktor.

„Neke moje kolege su zbog neuplaćenog staža tužili BHRT i dobili sudske sporove. To su ljudi koji su još uvek zaposleni u firmi. Pokušavao sam da dođem do Karamehmedovića, zvao sam ga na stotine puta, najavljivao se, ali me nikada nije primio da sasluša moj problem. Već mesecima nemam nikakve prihode. Kada sam napustio BHRT, dobio sam otpremninu u visini tri plate“, kaže Švraka.