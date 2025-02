Korisnici jednokrevetne sobe mogu da doplate 100 evra za pogled na more ili balkon, a 200 evra za pogled na more sa balkona. Korisnici dvokrevetnih soba mogu da doplate 150 evra za balkon.

"U vrijeme kada hleb plaćamo 20 kuna, jaja 20 kuna, deterdžente 50 kuna, paštete 22 kune, a čokolade 50 kuna, sada imamo i dom penzionera sa cenom od 1.000 do 3.000 evra mesečno. I na sve to treba dodati 150 do 200 evra“, istakla je Bonačić Obradović.