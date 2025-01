Podsećamo penzionere koji ispunjavaju uslove, a nisu se još prijavili, da imaju tu mogućnost do ponedeljka, do kraja radnog dana. Uslov ispunjavaju svi penzioneri sa pebivalištem na teritoriji Republike Srbije, kojima je visina penzije do 50.683 dinara, koji osim penzije nemaju druga primanja i koji nisu koristili besplatnu rehabilitaciju preko Fonda PIO od 2020. godine, rekao je Milošević.