Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “Ni pet, ni šest” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. Glavna pitanja koja su bila postavljena jesu vezana za usklađivanje penzija, kao i reči o narednom planu države da prosečna penzija 2027. godine iznosi 650 evra.

Gosti koji su diskutovali o ovoj temi bili su Smilja Stanković, Udruženje penzionera „Mimoza“, Biljana Kordić, predsednica Udruženje penzionera Zemun, Branka Đurović, Udruženje sindikata penzionera Srbije i Zlatan Marinković, potpredsednik Izvršnog odbora penzionera Srbije.

Đurović je na samom početku rekla šta očekuje od usklađivanja penzija:

- Mi smo se borili da dobijemo povećanje, pa usklađivanje, pričalo se o povećanju cele godine, pa su rekli da će se usklađivanje koje je predviđeno za prvi januar, isplatiti prvog decembra, da bi penzioneri imali više primanja oko praznika. Međutim, onda kada penzioneri budu primili to, te usklađene penzije, svi praznici će da prođu. Prošle godine je u novembru bilo ono povećanje od pet i nešto odsto, pa je u januaru bilo usklađivanje. Sada, samo da je malo drugačije urađeno, bilo bi bolje za penzionere, da je to podeljeno, pa da kažu da od prvog novembra ide povećanje, pa od prvog januara usklađivanje, to su već veća sredstva. Naravno, penzionerima svaki dinar znači jer su u situaciji da nemaju. Ne morate da budete veliki ekonomista, jednostavno otiđite u samoposlugu ili pijacu, pa vidite da od te penzije ne možete kupiti ni ono što vam je potrebno, a da ne govorimo o lekovima i svemu drugome.

Stanković je pričala o razgovorima unutar svog udruženja, kao i to da li se otvoreno priča o iznosu penzija:

- Penzioneri su mnogo otvoreniji po tom pitanju, ali u kontra smeru. Oni koji imaju velike penzije to kriju, sramota ih je jer velika većina ima male, i kada se nađete u društvu gde 80% njih ima prosečne ili ispod prosečne, onda neki pojedinac iskoči. Postoji i određena zavist, kada su bili vaučeri, nismo znali da nema limita za penzionere, pa je jedna rekla da ne može da ih dobije jer ima preko tih 80.000, svi su je čudno pogledali, kao šta li je ova radila kada ima toliku penziju. Mnogo se otvorenije govori o prosečnim i ispod prosečnim penzijama.

Kordić je pričala o životu prosečnih penzionera, te je napravila paralelu da je to vrsta ropstva:

- Pre svega, moram da se nadovežem i da kažem da zapravo živimo u siromašnom svetu, pričam u strukturi penzioneri, a generalno gledamo sirotinja kao takva je uzrok mnogih zla. Od zavisti koja je napomenuta, do toga da čovek ne može da se leči, a da ne pričamo o višim nivoima ljudskih potreba, recimo kultura, što za penzionere predstavlja nemoguću misiju. To je situacija ropstva, koja vas vezuje za jedan prostor koji ćete grejati ili ne, gde ćete gledati serije ili štagod ima na programu da bi dan prošao. Najstrašnija rečenica koju čujem od starijih jeste da idu da ubiju vreme, ubijanje vremena je jedna strašna stvar, jer nismo ovde došli da bismo sačekali smrt, nego da bismo nešto uradili na ovoj planeti, šta god to bilo. Ubijati vreme je strašna rečenica.

Marinković se osvrnuo na siromaštvo među licima starijim od 65 godina:

- Siromaštvo je trenutak u kojem se nalazimo, prema podacima SZO i UN, svega 12,1 odsto građana Srbije je u većem siromaštvu, a to je oko 800.000 građana. Nažalost, uz sve te podatke, koje mi u sindikatu dobijamo, stopa siromaštva jeste počela da se smanjuje u Srbiji, ali je indikativno da je počela da se povećava za populaciju iznad 65 godina. To je jako poražavajuće. Tako da, broj lica koja lagano idu ka granici tog siromaštva svakog dana, u Srbiji, raste. Tu se vraćamo i na ocenu o dostojanstvu starih lica, starosti i nešto o čemu smo započeli razgovor, a to je ono na čemu sindikati zahtevaju da penzije hvataju priključak sa rastom plata.

