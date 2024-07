DETALJNA RAČUNICA: Evo kolika će vam biti penzija nakon NAJAVLJENOG POVEĆANJA ako imate 15, 20 ili 40 godina radnog staža

Novo povećanje penzija u Srbiji biće 10 odsto, a ono bi, prema najavama predsednika, na računima naših najstarijih moglo da se oseti već krajem ove godine.

Za sve one koji će u penziju otići do kraja ove godine, a nisu sigurni u to kolika će im biti primanja u starosti, glavno je pitanje: kolika će mi onda biti penzija?

Pitanje računice iznosa penzija u Srbiji je pitanje svih pitanja, i svodi se suštinski na broj godina radnog staža i iznos vaših primanja u tom periodu. U nastavku pogledajte neke od primera povećanja penzija u zavisnosti od godina radnog staža i kako će na njih uticati najavljeno povećanje:

Posle 15 godina staža očekujte oko 12.400 dinara penziju

Da biste u Srbiji otišli u penziju morate da imate najmanje 15 godina radnog staža, a od 1. januara svi penzioneri koji su sa ovim stažom otišli u penziju mogu da očekuju da će im primanja "porasti" na 10.715 dinara. Nakon najavljenog povećanja ova penzija će se dići za 1.070 dinara, tj. otići će na oko 12.400 dinara.

Razlog ovako niskih primanja je taj što su najvažniji faktori za visinu penzije upravo broj godina staža, kao i visina primanja tokom radnog veka.

Kako pokazuju podaci PIO Fonda, u Srbiji uopšte nije mali broj ljudi u Srbiji je u "velikoj dubiozi" u starosti. Oko 11,78 odsto ukupnih korisnika starosne penzije, 13,71 odsto iz kategorije samostalnih delatnosti i preko 17,5 odsto poljoprivrednika prima manje od najnižih iznosa penzije u Srbiji.

Nakon 20 godina radnog staža minimum 15.802 dinara

Prema zvaničnoj računici ako je neko radio 20 godina, prijavljen na platu u visini minimalne zarade, u starosti ga očekuje nešto više od 120 evra mesečno, tj. da budemo precizni tačno 14.366 dinara, tj. oko 15.802 dinara nakon povećanja

U slučaju da ste 20 godina radili za neku od plata istaknutih u nastavku pogledajte kolika vas penzija tačno čeka:

- plata 50.000 - penzija 19.000 dinara

- plata 60.000 - penzija 20.724 dinara

- plata 70.000 - penzija oko 24.100 dinara

Nakon 40 godina radnog staža sve zavisi kolika vam je plata

Prema računici, ukoliko ste 40 godina radnog staža imali platu oko 50.000 dinara (otprilike isto koliki je i ovogodišnji minimalac od 47.000 dinara), nakon narednog povećanja čeka vas penzija od oko 39.290 dinara!

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je istakao da će naredno povećanje penzija iznositi tačno 10 odsto.

- Penzije moraju da idu najmanje 10 odsto nagore i to je sad moje obećanje, videćemo tačno koliko, ali najmanje 10 odsto u sledećem budžetu. Sad da li ćemo moći da imamo povećanje penzija mesec dana ranije i da ide od novembra ili decembra ili od januara, videćemo - rekao je predsednik Vučić.

