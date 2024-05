SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O PORODIČNOJ PENZIJI Ko ima pravo da je nasledi, koji su uslovi, a evo i zašto neke udovice ostaju bez para

Staž sa uvećanim trajanjem računa se kao takav samo u državi u kojoj je radnik radio, dok ga druge države ne računaju, a osiguranici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji imaju utvrđen poseban staž (žene najčešće po osnovu rođenja trećeg deteta, a muškarci po osnovu učešća u ratu) se u drugim državama na području bivše Jugoslavije uzima u obzir samo ako je navršen pre 1. januara 1965. godine.

Ovo su neke od činjenica na koje se mora obratiti pažnja prilikom sabiranja godina staža, ukoliko su deo ili čitav radni vek proveli radeći u nekoj od republika bivše Jugoslavije.

Kako naglašavaju u PIO fondu, uslovi za penziju su donekle slični u svim državama, ali postoje i razlike sa kojima svi budući penzioneri treba da budu upoznati kako bi mogli da planiraju odlazak u penziju na pravi način, bez nedoumica o tome da li će istovremeno dobiti penziju u svim državama u kojima imaju staž.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Osiguranici koji ostvaruju pravo na penziju pod povoljnijim uslovima (pripadnici MUP, vojske i slično) ili, na primer, uz sniženje starosne granice, ili uz staž koji se računa sa uvećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž), treba da znaju povoljnije uslove imaju samo u državi u kojoj aktivno rade, kao i da se beneficirani staž računa u svim državama samo do vremena izlaska pojedine države iz Jugoslavije.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućava većini penzionera u Srbiji da, iako su u penziji, nastave sa radom.

To je moguće kako ponovnim početkom, tako i bez ikakvog prekida osiguranja za kategorije kojima je to omogućeno, ali međutim, propisi u drugim državama uglavnom to ne dozvoljavaju.

foto: Printscreen/RTS

Navodi se da korisnici invalidskih i porodičnih primanja treba posebno da vode računa o inostranim propisima ako odluče da uđu u osiguranje dok primaju penziju.

Imajući u vidu i da se propisi menjaju, najbolje je da osiguranici konsultuju odgovarajuće službe inostranih fondova i zatraže jasno tumačenje da li će im isplata penzije biti obustavljena u slučaju radnog angažovanja iz penzije.

U PIO fondu naglašavaju i da zaključenje novog braka pod određenim uslovima može da dovede do prestanka prava na porodičnu penziju u recimo Sloveniji, a prekasno obaveštenje može čak da dovede korisnika i do obaveze da vrati primljene devizne penzije.

foto: Nenad Kostić

Svi oni koji su celokupan ili deo staža ostvarili u nekoj od bivših jugoslovenskih republika na osnovu svih zaključenih sporazuma o socijalnom osiguranju imaju pravo na sabiranje navršenih staževa u svim državama.

Zahvaljujući tome, čak i u slučaju da neki osiguranik pojedinačno ni u jednoj državi nema dovoljno staža, on, ipak, može da ostvari pravo na penziju tako što mu se kao ukupan staž računa zbir svih pojedinačnih.