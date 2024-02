NOVA POGODNOST ZA PENZIONERE VEĆ OD MARTA: Obezbeđeno znatno više novca nego do sada, evo do kada može da se iskoristi ovo pravo

Srpski penzioneri će na besplatan oporavak u neku od domaćih banja ove godine prvi put krenuti znatno ranije nego do sada. I dok su nekada kofere pakovali tek krajem maja ili početkom juna, ove godine seniori će već u martu moći na rehabilitaciju o trošku PIO fonda.

Iz Fonda naglašavaju da je odobren i veći broj mesta, pa će tako umesto dosadašnjih 15.000 na put moći da krene više od 21.000 penzionera. Zato je oglas raspisan ranije, kako bi na raspolaganju bio i veći kapacitet u banjama, i kako bi svi korisnici do kraja godine mogli da iskoriste ovo svoje pravo.

Jedna od važnih izmena Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija koje su stupile na snagu 30. decembra 2023. godine odnosi se na pratioce korisnika, za čiji boravak u banjama fond takođe snosi troškove.

foto: Shutterstock

Naime, pravilnikom je sada definisano da fond snosi troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima, a do sada je finansirao samo troškove pratioca slepe osobe i deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad. To znači da će sada troškovi biti pokriveni za pratioce svih korisnika kojima je on neophodan.

Na put uz pratioca ići će i deca do 14 godina koja su korisnici porodične penzije, ukoliko ostvare pravo na besplatnu rehabilitaciju, pošto oni svakako po zakonu i ne mogu da idu sami.

Finansijskim planom penzijskog fonda za 2024. godinu na ime društvenog standarda korisnika penzija izdvojeno je oko 1,24 milijarde dinara. Od ukupnih sredstava, 85 odsto se izdvaja za finansiranje troškova rehabilitacije penzionera, što je ove godine 1,05 milijardi dinara. Preostalih 15 odsto, to jest 185,58 miliona dinara, izdvaja se za ostale vidove društvenog standarda penzionera, tj. za finansiranje kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija čiji je cilj podsticanje integracije starijih osoba u društvo.