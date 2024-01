SKOČILA CENA SMEŠTAJA U STARAČKOM DOMU: Penzioneri u šoku, na mesto se čeka i po 7 godina, a ZBOG OVOGA prolaze papreno!

Na adresu korisnika staračkih domova i nemoćne u Hrvatskoj stigla je neprijatna novogodišnja čestitka, i to onih u vlasništvu županija. Naime, cene smeštaja su rasle i do 50 odsto, što znači da penzioneri sad moraju da plate i do 200 evra više mesečno.

Korisnike doma za starije i nemoćne u Šibeniku sačekao je hladan tuš nakon praznika. Penzioneri su bili iznenađeni ovim saznanjem.

,,Sa 400 evra skočilo na 600, je li to normalna cena?'', ,,Bilo je 600, sad je 750 evra prvi mesec'', komentarišu oni.

Cene usluge, u zavisnosti od stepena nege, porasle su za 25 odsto.

- Bez ikakve najave i upozorenja korisnicima i nama, koji smo solidarni obveznici plaćanja - poručuje Helena Škrapić.

Ova vest je osvanula na vratima Doma 3. januara 2024. godine.

- Mi ćemo se snaći, kao i uvek. Međutim, šta je s onima koji nisu u takvoj poziciji? - zapitala se Škrapić.

Prosečnom penzijom od 509 evra teško da je izvodljivo pokriti smeštaj u bilo kom županijskom domu.

Direktor Doma je poručio da je do povećanja došlo zbog toga što su se u tri navrata povećavale plate radnicima Doma. Novca za to nije bilo u proračunu Doma, kao ni u proračunu Županije, te je sav teret pao na same korisnike.

Drugim rečima, decentralizovana državna sredstva ne krpe potrebe domova, od hladnog pogona do hrane, pa tamo gde dodatno ne pripomaže Županija, uskaču korisnici.

Iz Šibensko-kninske županije imali su da poruče sledeće:

- Strpite se do ponedeljka. Čini se da ni u resornom Ministarstvu nema ko da odgovori na upit.

Dom u Šibeniku nije jedini u kom je poskupeo smeštaj. Rasle su cene i u Petrinji, Slavonskom Brodu, kao i Sisku, čak do 50 odsto.

Cena jednokrevetne sobe u Sisku je 540 evra, u Šibeniku 646,03, a u Slavonskom Brodu od 1. januara treba izdvojiti 515 evra za najosnovniju uslugu u jednokrevetnoj sobi. U Zadru ove godine cene nisu povećavali, ali jesu u oktobru prošle godine.

- To povećanje je bilo nekih 12 do 14 odsto i ove godine nemamo nameru da povećavamo cene - ističe Iskra Pece Fabac, socijalna radnica u Domu za starije i nemoćne u Zadru.

Cene u Zadru su od 400 do 760 evra. Ono što dodatno predstavlja problem je što se na smeštaj u Domu u Zadru čeka i do sedam godina, a trenutno su na listi čak 4.734 osobe.

Država na to odgovara da će se evropskim sredstvima graditi domovi širom Hrvatske, te da će se otvoriti više od 1.700 novih mesta.

Međutim, alarm već odavno zvoni, jer je petina stanovnika starija od 65 godina.

