U OVU PENZIJU SE MOŽE SA SAMO 5 GODINA RADNOG STAŽA! Pravo je vremenski ograničeno, a jedan uslov KLJUČAN

Da bi se dobila invalidska penzija, prema srpskim propisima, dovoljno je samo pet godina radnog staža, ali ovo pravo može da ostvari samo onaj kod koga je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti do navršenja potrebnih godina života za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Za žene je to trenutno 62,6 godine, a za osiguranike muškarce ta granica je 65 leta. To praktično znači da je probijena starosna granica za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.

Кada je reč o starosnoj penziji, 10 upisanih godina u radnoj knjižici nije dovoljno, jer je po Zakonu o PIO za ostvarivanje tog prava potrebno najmanje 15.

Roditelji koji imaju invalidno dete često se pitaju da li bi zbog nege deteta mogli da ostvare pravo na invalidsku penziju i koji su uslovi za to potrebni. Propisi, međutim, kažu da je to za sada nemoguće, bez obzira što o detetu koje je, recimo, invalid 80 odsto i ide u specijalnu školu svakodnevno brinu i praktično ne mogu da rade, ili bar ne puno radno vreme.

foto: Shutterstock

U Fondu PIO kažu da se invalidska penzija ostvaruje isključivo na osnovu zdravstvenog stanja osiguranika i potpuno je nezavisna od ostalih porodičnih i socijalnih poteškoća. Ako je, na primer, majka slabog zdravstvenog stanja, može da podnese zahtev, ukoliko od svog izabranog lekara dobije predlog za utvrđivanje invalidnosti koji se izdaje na obrascu jedan. Rešenje o pravu doneće se isključivo na bazi mišljenja lekara veštaka koji će na osnovu medicinske dokumentacije i lekarskog pregleda da utvrdi da li kod majke postoji potpuni gubitak radne sposobnosti ili ne, što je uslov za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.

Postupak ostvarivanja prava na invalidsku penziju sprovodi po određenoj zakonskoj proceduri, koja podrazumeva obaveštavanje osiguranika i njegovog poslodavca o ostvarenom potpunom gubitku radne sposobnosti. Njihov zakonski rok za žalbu je 15 dana od trenutka kada je primljeno rešenje o postojanju potpunog gubitka radne sposobnosti, donošenje odluke poslodavca o prekidu radnog odnosa i odjava sa obaveznog osiguranja.

Tek posle odjave, penzijski fond može da donosi rešenje o pravu, koje podrazumeva i obračun visine penzije u skladu sa potvrđenim podacima iz obaveznog osiguranja. S druge strane, zdravstveno osiguranje po osnovu zaposlenja važi sve do dana kada poslodavac odjavi svog zaposlenog. Tada bi trebalo da on od filijale Fonda PIO u kojoj se vodi postupak zatraži potvrdu da je u postupku ostvarivanja prava, kako bi po osnovu te potvrde regulisao sve što je potrebno u fondu zdravstva.