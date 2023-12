"KAD JOJ JE OTAC UMRO, POČELA JE S UCENAMA" Penzionerka Nada prodala kuću da ćerki isplati deo nasledstva: Spletkarila s tetkom

Iako preko potreban, novac ima tu moć da iskvari ljude ali i da upropasti mnoge odnose i živote.

A iz primera jedne gospođe Nade i gospodina Domagoja, finansijski krahovi se najviše dešavaju zbog drugih ljudi - onih kojima se najviše veruje.

I dalje u neverici zbog situacije u kojoj su se našli, Hrvatica Nada opisuje da ju je najviše razočarala sopstvena ćerka, a Domagoj, takođe iz Hrvatske, priznaje da ga je finansijski uništio prvi komšija.

"Rođena ćerka me je ucenjivala" Gospođa Nada ima ćerku jedinicu koja joj je okrenula leđa nakon što je ostala udovica. "Ćerka je pod uticajem moje sestre, koja je našu majku smestila u dom i nije je posetila već deset godina, smislila plan i ucenjivala me s isplatom jedne četvrtine nasledstva koje je ćerka nasledila od oca. Na kraju sam ja morala da prodam kuću i da joj dam polovinu", kaže ona. A onda dodaje da je cela situacija za nju i dalje krajnje nerealna. "Tako je to, ceo život brineš za dete, daješ sve od sebe, a onda mu još i ono što si za života stekao na ovaj način isplaćuješ. Bogu za plakati", napisala je s negodovanjem gospođa Nada za portal "Moje vrijeme".

"Verovao sam prvom komšiji"

Domagoj iz Hrvatske svedoči da ga je prevario prvi komšija za kog nije uopšte ni sumnjao da bi ga ikada tako podmuklo pokrao - zbog čega nije unapred poduzeo nikakve mere opreza.

"Imali smo kuću na ostrvu Pašmanu i prodali smo je nakon smrti moje majke. Naš prvi komšija je znao za to, te me nagovorio da podignem 195 hiljada evra iz banke. Obećao mi je da će mi renovirati stan. Ono što se dogodilo je da mi je u nekoliko meseci odneo sav novac", piše nasamareni Domagoj koji je u svog komšiju imao potpuno poverenje.

Potom je opisao kako je dotični sproveo svoj pakleni plan.

"Najpre mi je promenio bravu, a sebi je napravio duplikat ključeve. Znao je da novac držim u stanu u jednom koferu i tako je malo po malo, svaki dan, od tamo izvlačio po dve do tri hiljade evra, dok nije sve odneo. Eto, sad vidite kakvi su ljudi. Tužio sam ga, ali nisam imao prave dokaze. To znači da sam mu ja zatvorio čak dva kredita", napisao je on.

foto: Profimedia

Napismeno i sa familijom Finansijski savetnik Tomas Farli je za "CNBC" rekao da je najvažnije držati se pravila kad god ulazimo u bilo kakav finansijski odnos s porodicom i prijateljima, Dakle, ključno je da, ma koliko poverenja imali u nekoga ili on u vas, sastavite pismeni dogovor. "Sve zapišite. Ako od nekog bliskog uzimate značajniju količinu novca, ili on želi da pozajmi od vas, pismeni ugovor je od vitalnog značaja. Ako neko blizak planira da vam odradi neki posao, definišite napismeno sve što ste dogovorili, kao i cenu za svaku stavku. To ne mora biti nešto što će vam sastaviti advokat, sastavite sami i overite kod javnog beležnika. Neka to bude jedna sasvim obična zadužnica, da posle ne bude 'rekla-kazala', a vi ubijeni u pojam i novčanik", ističe Farli.

Kurir.rs/Blic/Moje Vrijeme/Prenela: SĐP