UDOVICA IZ STARE PAZOVE NA TEŠKIM MUKAMA: Brine da će joj ukinuti primanje od 57.000 dinara ako se OPET UDA? Rešena nedoumica!

Žena iz Stare Pazove koja po smrti supruga prima porodičnu penziju skoro deceniju javila se ovih dana redakciji u nedoumici da li će ukoliko se ponovo uda izgubiti pravo na ova primanja.

Nije samo ona u pitanju, već i dete koje je na studijama i nema još 26 godina. Pa je brine da li bi i ono moglo da ostane bez očeve penzije ako se majka preuda.

foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Kaže da nema drugih primanja, osim ovih 57.000 dinara porodične penzije, ali da je zbog novonastale situacije u problemu, jer ne bi da ostane bez ovih primanja ukoliko zasnuje novu bračnu zajednicu, ne toliko zbog sebe, kako kaže, nego zbog deteta koje je pri kraju studija.

Upitani šta kaže penzijski zakon u ovakvim situacijama u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ističu da nema mesta brizi.

Novi brak

- Udovice ili udovci ne gube porodičnu penziju ako sklope novi brak ili zasnuju vanbračnu zajednicu. Isto tako zasnivanje nove zajednice nema nikakvog uticaja na pravo na porodičnu penziju koje su ostvarila njihova deca. Prema Zakonu o PIO, porodičnu penziju nije moguće naslediti. Uslovno rečeno, mogu se naslediti samo starosna ili invalidska penzija. Tačnije, pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog koji je primao starosnu ili invalidsku penziju, odnosno onoga koji je ispunio uslove za penziju ili ima najmanje pet godina staža. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalna bolest, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu staža osiguranja umrlog - ističu u penzijskom fondu.

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti supružnik i vanbračni partner ukoliko su brak ili vanbračna zajednica trajali najmanje tri godine, ili ako sa umrlim ima zajedničko dete, i to ako ispunjava sledeće uslove - da su deca rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao.

Pravo imaju i unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, takođe izdržavao.

Svi oni stiču pravo na porodičnu penziju i ona im pripada do 15. godine života, bez obzira na to da li se školuju, odnosno do 20 godina ako pohađaju srednju školu. Istovremeno, do 26 godine pravo na ovu penziju imaju deca koja su na studijama. Ovaj novac pripada i deci dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala do 15. godine života.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti porodična penzija pripada i za vreme bolesti, kao i iznad godina života propisanih u slučaju školovanja, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja. Detetu kome je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka, porodična penzija pripada i za vreme služenja vojnog roka, a najduže do navršene 27. godine života.

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Starosni uslov

Roditelj (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik izdržavao do svoje smrti, stiču pravo na porodičnu penziju ako je navršio 65 (muškarac), odnosno 60 (žena) godina života ili postao potpuno nesposoban za rad. Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti, i to za jednog člana 70 odsto, dva 80, za tri člana 90. I za četiri i više članova 100 procenata.

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.

