AKO ŽELITE U PENZIJU PO STAROM OVO JE PROCEDURA: Ko zakasni moraće da RADI DUŽE! Ovako možete u prevremenu, ni to nije isto!

Svako ko želi u penziju po uslovim koji važe u 2023. najkasnije do subote 30. decembra mora da prekine radni odnos i podnese zahtev za penziju. Pošto ovaj datum pada u subotu, oni koji nisu stigli pre, nego su čekali poslednji dan za prijavu, to mogu da urade i elektronski preko e-šaltera ili da pošalju preporučeno poštom. Tada je i poslednji rok za podnošenje zahteva za penzionisanje na šalterima penzijskog fonda.

Datum podnošenja zahteva uslovljava primenu novih uslova. Ukoliko se prijavite do 1. januara, onda će važiti uslovi za ovu godinu, a ako se to učini nakon ovog datuma, važiće novi.

Pravo na starosnu, odnosno prevremenu starosnu penziju se priznaje, po prestanku osiguranja. Prestanak nije potreban za preduzetnike, osiguranike koji obavljaju privremene ili povremene poslove i ugovorene poslove, kao i osiguranike koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica i osobe koje su hranitelji u skladu sa zakonom od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od podnošenja zahteva.

Prevremena penzija

Zahtev za penziju u narednih mesec dana mogu da podnesu žene koje imaju 63,6 godina starosti i najmanje 15 godina staža, dok je za prevremenu starosnu penziju uslov za žene u ovoj godini 59,6 godina i 40 godina staža. Muškarci u prevremenu starosnu penziju mogu da idu sa 60 leta i 40 provedenih na poslu, dok će žene naredne 2024. godine u prevremeno odlaziti još starije, odnosno kao i muškarci sa 40 godina provedenih na poslu i 60 godina starosti.

Stroži uslovi za penzionisanje

Uslov za penzionisanje dama će biti još stroži, 63 godine i osam meseci života, umesto dosadašnjih 63,6 i najmanje 15 godina staža, dok za muškarce važe isti uslovi, odnosno da imaju 65 godina. Ova razlika u godinama za odlazak u penziju će se izjednačiti 2032. godine, ukoliko se kojim slučajem nešto ne bude menjalo. Ako sve ostane kako je sada, sa 65 godina će u penziju ići i muškarci i žene.

Kome se podnosi zahtev za penziju?

Zahtev za penziju sa svim papirima podnosi se nadležnoj filijali fonda prema mestu prebivališta, a ukoliko ga nema u Srbiji onda ide prema mestu poslednjeg osiguranja. Obrazac se dobija u svakoj filijali fonda ili može da se odštampa sa sajta PIO. Na njemu se nalazi i spisak dokaza potrebnih za ostvarivanje prava koje treba dostaviti fondu. Zahtev sa priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru. Zakonski rok da se dobije rešenje je dva meseca.

Kada se dobija privremeno rešenje za penziju?

Ako osiguranik ispunjava minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje visine prava, dobiće privremeno rešenje o visini penzije, a po utvrđivanju nedostajućih podataka rešenje o konačnom iznosu. Ukoliko u roku od tri godine ne budu utvrđeni nedostajući podaci, iznos penzije utvrđen privremenim rešenjem postaje konačan, o čemu se donosi posebno rešenje.

Penzije iz inostranstva

Ukoliko je osiguranik već ostvario penziju u inostranstvu, to je potrebno da navede u zahtevu za dobijanje srpske prinadležnosti. Ako osiguranik ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju u Srbiji, on stiče uslov za dobijanje samostalne penzije i u tom slučaju nema sabiranja staža osiguranja iz Srbije i inostranstva. Ukoliko nema dovoljno staža osiguranja u Srbiji, a to je minimum 15 godina, sabiraju mu se staž osiguranja u Srbiji i u inostranstvu i donosi se rešenje o srazmernoj penziji.

