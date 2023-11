NOVA PRAVILA ZA PENZIONISANJE: Ko će i za koliko morati da radi duže, a za koga novine ne važe. OVAJ DATUM JE KLJUČAN

Sve dame koje su ispunile uslov za penziju trebalo bi da do kraja decembra podnesu zahtev PIO fondu za penzionisanje. Ukoliko to ne urade do 31. decembra starosna granica se pomera za dva meseca, pa će u Novoj godini morati rade duže od žena koje su to pravo ostvarile tokom ove godine.

Propisi kažu da je uslov u 2024. godini da imaju 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok za muškarce važe isti uslov, odnosno krštenica stara 65 leta.

Pomeranje uslova za penzionisanje

Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

foto: Shutterstock

Žene koje će se penzionisati 2025. godine moraće da rade dok ne napune 63 godine i 10 meseci, a dame koje odlaze u penziju 2026. moraće da napune 64 godine.

Prevremena penzija pod istim uslovima

Ukoliko imate 40 godina staža i 60 života od 1. januara 2024. godine i muškarci i žene će moći u prevremenu penziju. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 procenta.

NA LISTI 1,65 MILIONA PENZIONERA U Srbiji je na kraju prošle godine bilo ukupno 1.651.890 penzionera. Tokom 2022. godine u penziju je otišlo 92.045 ljudi, dok je 100.615 penzionera preminulo, tako da su im primanja trajno obustavljena.

Prosečna penzija u septembru je bila 37.797 dinara. Naveća primanja imaju penzioneri u prestonici koji mesečno dobijaju oko 48.973 dinara, ali je velika razlika i među beogradskim penzionerima po opštinama. Na Savskom vencu je prosek 60.411, dinara, dok je u Mladenovcu gotovo upola niži - 34.786 dinara.

Najmanja mesečna primanja imaju penzioneri u opštinama Žabari i Malo Crniće, oko 19.000 dinara, dok su u Osečini, Ražnju i Varvarinu oko 22.000 dinara.

kurir.rs