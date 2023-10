NOVI POPUSTI ZA PENZIONERE: Karte u ovom prevozu biće niže za čak 30 odsto, ali važe samo uz jedan dokument!

Penzioneri u Srbiji, korisnici penzionerskih kartica, ubuduće će moći da koriste i za 30 odsto jeftinije usluge u železničkom saobraćaju. Ovaj značajan sporazum potpisali su predstavnici PIO fonda i "Srbija voza".

- Ovo je za nas veliki dan, jer smo ovim dali ozbiljno povoljnije uslove za veliki segment naših putnika – onima o kojima vodimo računa, a to su penzioneri. Ovaj popust od 30 odsto koji će moći da iskoriste kroz svoj program penzionerske kartice predstavlja šansu za njih, da svoje dane provedu u obilasku naše zemlje i uživaju u našim vozovima i uslugama koje pružamo - rekao je Ivan Bulajić iz "Srbija voza".

Relja Ognjenović, direktor PIO fonda je podsetio da je primena penzionerskih kartica počela 1. oktobra i da se do sada prijavilo milion najstarijih građana, ali pozvao i one koji to nisu učinili, da to urade što pre jer predstoji još popusta i iznenađenja.

- Nastavili smo da animirano i privredna društva i javna preduzeća i zahvaljujem svima koji su prepoznali značaj ovakvih sporazuma. Ovo je još jedan dokaz kako država birine o penzionerima, pored povećanja penzija i pomoći od 20.000 dinara u novembru - kazao je Ognjenović.

