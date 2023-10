PENZIONERSKE KARTICE JOŠ NISU SVI DOBILI: Kome nije do sada stigla poruka, doneće mu poštar, ali će morati OVO da uradi

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća korisnike koji su podneli prijavu za penzionersku karticu da svoj primerak iste mogu lično da preuzmu u filijali ili drugoj organizacionoj jedinici Fonda navedenoj u obaveštenju koje dobiju putem poruke na mobilnom telefonu ili u mejlu.

Radi brže i efikasnije podele kartica i kraćeg vremena čekanja, sve filijale Fonda PIO su svakog radnog dana, u terminu od 15 do 18 časova, kao i subotom od 7 do 12, samo kako bi se ovi dokumenti koji obezbeđuju popuste u više od 700 radnji i institucija što pre stigli do krajnjih korisnika.

foto: Shutterstock, Printscreen

Oni penzioneri koji nisu dobili poruke, odnosno čije su kartice u postupku personalizacije, dobiće ih na kućnu adresu čim budu izrađene. Njihova obaveza je da, prilikom preuzimanja od poštara, potpišu izjave saglasnosti, koje će Pošta proslediti Fondu u zatvorenoj koverti, kako bi ih PIO aktivirao.

kurir.rs