EVO KAKO DO PENZIONERSKE KARTICE! Stručnjaci otkrili: Prvih 6 meseci besplatno održavanje računa, POPUSTI I DO 60 ODSTO

Da će kartica smanjiti brigu oko budžeta starijih sugrađana, nema dileme.

Ipak, nisu je svi dobili. Detaljan spisak firmi i objekata sa kojima je potpisan ugovor, kao i detalji oko funkcionisanja penzionerske kartice mogu se pogledati na sajtu PIO fonda.

- Kartica od 01. oktobra može da se koristi i uopšte nije potrebna ni lična karta ni bilo šta drugo, samo je potrebna seniorska kartica i da se javite na šalteru, odnosno, da se obratite na kasi gde pazarite, i normalno u zavisnosti od toga koja je firma u pitanju koji ugovor ima sklopljen vi koristite sve bonitete koji su predviđeni tom karticom - rekao je Dušan Matić, predsednik udruženja penzionera.

Jedan od najvećih benefita je popust na lekove, kao i popusti na ono najprimarnije kao što su: hemija, hrana i lična higijana.

- Ono što penzionere najviše interesuje to je stepen popusta koji oni mogu da ostvare, popusti se kreću od 5-60% ali najčešće je to od 5-10%. Spektar tih pogodnosti se odnosi na najširi krug potrebština od: potrošne robe, usluga, kulturnog sadržaja, putovanja, bazena, popusta u prevozu, popusta za gorivo... Neko će da kaže to je malo, ali svaki popust koji se ostvari je dobar - istakao je Milan Grujić, predsednik Sindikata penzionera.

Jedna od novina je i to, što će penzioneri koji uz svoju karticu otvore račun u Poštanskoj štedionici u prvih šest meseci imati besplatno održavanje računa, ali i specijalnu pogodnost da raspolažu penzijom do sedam dana pre zvaničnog dana uplate.

