KAKO SE NASLEĐUJE IMOVINA NAKON SMRTI VANBRAČNOG PARTNERA? Advokatica otkrila: Mogu samo do penzije, ali proces je užasno spor

Vanja Macanović, advokat iz Autonomnog ženskog centra, gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na temu nasleđivanja imovine u vanbraćnoj zajednici.

Razvod braka, smrt supružnika ili vanbračnog partnera, osim tužbi i ostavinskog postupka, nosi često i teškoće po pitanju podele bračne imovine A kako se nasleđuje imovina nakon smrti jednog partnera, a posebno ukoliko je reč o vanbračnoj zajednici - bile su okosnice razgovora voditelja Pulsa Srbije i Macanović.

03:04 KAKO SE NASLEĐUJE IMOVINA NAKON SMRTI JEDNOG PARTNERA?

- U pravu su kad kažu da nemaju prava na nasleđivanje jer naš zakon in 1995. nije predvideo nasleđivanje u vanbračnoj zajednici. To je veliki problem s kojim se suočavaju. Ne postoji politička volja države da se to promeni iako su za života članovi vanbračne zajednice uživaoci istih prava - kaže Macanović.

- Od pre nekih godinu dana mogu da uživaju penziju, ali to se toliko teško ostvaruje kroz sudski postupak, praktično je nemoguče. Morate da dokazujete da ste bili u vanbračnoj zajednici. Trebalo bi da imate isto mesto stanovanja, zajedničku decu, da ste sticali zajedničku imovinu. Ti postupci dugo traju - ističe sagovornica Kurir TV.

Ljudi ne misle o tome unapred, upozorava Macanović.

- To jednostavno nije kultura, a kada se kupuje imovina niko se ne knjiži i ne pišu svoja imena i zato dolazi do problema nakon odlaska. Sada imamo kada kupujemo neku nepokretnost, automatski ako se upisuje na jednog supružnika to se desli na pola - pola. I obično ovaj jedan zahteva od ovog drugog da se odrekne tog dela - rekla je Macanović.

Ona uvek savetuje da se svako upiše 15 odsto do 20 odsto u slučaju da dođe do rastanka ili smrti partnera u bračnoj zajednici.

- Savet je i za bračne i vanbračne, je regulisati na početku. Ko je dizao kredit, ko je radio više, ko je koliko šta dao... Posle je to jako komplikovano. Faktički nemate šta da delite, pri podeli imovine uvek je u težoj poziciji onaj koji nije upisan... - upozorila je Macanović.

