NA RAČUNE LEŽE JOŠ PO 8.800, PLUS 800 DINARA PREKO: Ali samo ako ste na ovom spisku, i nije reč o deci od 16 godina

Zahvaljujući novim merama i pomoći države, prosečna penzija u Srbiji ide na oko 45.390 dinara u proseku! I to vrlo brzo. Na novu linearnu povišicu će imati pravo svi najstariji građani, njih oko 1,65 miliona. Do kraja godine penzionerima stiže i po 800 dinara od besplatnih akcija koje su dobili od države pre deset i više godina.

Povećanje penzija sleduje svih 1,6 miliona penzionera.

Dva povećanja Slede dva povećanja penzija, prvo vanredno u ovoj godini i potom redovno od januara naredne godine. 5,5 odsto od 1. oktobra 2023. 14,6 odsto od 1. januara 2024.

Tako bi prosečna penzija koja sada iznosi 37.825 dinara, već od oktobra trebalo da bude nepunih 40.000 dinara, što je povećanje od oko 2.000 dinara u proseku, a u januaru naredne godine bi išla na 45.500 dinara što je oko 8.000 dinara povećanje u proseku. I to sve u okviru novih mera pomoći države.

Penzije su poslednji put povećane u januaru ove godine i to za 12,1 odsto. Prethodno povećanje bilo je u novembru prošle godine, oko 9 odsto, i sa dva povećanja, prosečna penzija je uvećana za oko 7.000 dinara.

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović istakao da je izmenama Zakona o PIO omogućeno da u toku godine bude više povećanja penzija i da se osim redovnog obezbeđuje i vanredno usklađivanje.

- Naplaćeno je više prihoda od doprinosa za 14,4 milijarde dinara, odnosno za 5,25 odsto više nego što je predviđeno finansijskim planom - rekao je Ognjenović.

foto: Zorana Jevtić, Shutterstock, Ilustracija

Dodao je da je u odnosu na isti period prošle godine ove godine naplaćeno 27,3 milijarde dinara ili 10,46 odsto više izvornih prihoda, odnosno prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U Srbiji trenutno živi 1,65 miliona penzionera. Od 70.400 penzionera koji imaju primanja do 10.000 dinara, sa novim povišicama mogu da računaju na dodatnih oko 2.000 dinara. Za grupu penzionera čiji mesečni budžet iznosi do 20.000 dinara primanja će biti veća oko 4.000 dinara.

Za grupu penzionera koji primaju do 30.000 dinara očekuje se povišica od oko 50 evra i to je iznos na koji treba da računa najveći broj penzionera. Za one čija se primanja kreću između 50.000 i 100.000, njima će penzija biti veća od oko 10.000 do oko 20.000 dinara.

Penzionerima i po 800 dinara od akcija Svi penzioneri koji do sada nisu prodavali besplatne akcije, koje su od države dobili pre više od 10 godina, do kraja godine treba da očekuju oko 800 dinara dividende. Juče je NIS objavio da uskoro stiže 600 dinara za pet akcija od NIS-a. O detaljima isplate kompanija će se naknadno oglasiti. Nedavno je najavjena i dividenda koju će isplatiti Telekom. Po osnovu 31 deonice, na račune akcionara ove kompanije će biti uplaćeno još oko 226 dinara neto ukupno.

U toku je i prijava za penzionerske kartice, sa kojima će naši stariji građani moći da dobiju popuste u prodavnicama. Od podataka je potrebno upisati JMBG, broj telefona ili mejl adresu. Zahtev za izdavanje penzionerske kartice penzioneri mogu podneti elektronski na sajtu Fonda PIO ili u filijali tog Fonda gde će zaposleni u Fondu pomoći penzionerima i za njih popuniti elektronski zahtev.

Korisniku koji koristi penzionersku karticu prilikom plaćanja roba i usluga Fond će dodeljivati bodove preko saradnje sa Poreskom upravom, od koje će dobijati podatke.

Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik penzionerske kartice će moći da ostvari određene pogodnosti kao što su popust, poklon ili nešto drugo, kod davaoca pogodnosti. Fond će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima, a dodeljeni bodovi se neće moći zameniti za novac, te su neprenosivi na druga lica.

