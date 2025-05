„Izbori koje napravimo u narednim godinama definisaće nasleđe ove tehnološke tranzicije za ljudski razvoj. Uz prave strategije i stavljanje ljudi u centar razvoja VI, ona može biti ključni most ka novom znanju, veštinama i idejama koje mogu osnažiti svakog, od poljoprivrednika do malih preduzetnika“, istakao je Pedro Konseisao, direktor UNDP-eve Kancelarije za izveštaje o ljudskom razvoju.

Konseisao je naveo da su tri ključne oblasti za akciju razvoj ekonomije u kojoj ljudi sarađuju sa VI, umesto da se takmiče protiv nje; osiguravanje ljudskog uticaja kroz celokupan životni ciklus VI, od dizajna do primene, i modernizacija obrazovnih i zdravstvenih sistema kako bi odgovorili na zahteve 21. veka.