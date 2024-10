„Zato smo širom sveta, uključujući i Srbiju, u saradnji sa našim partnerima, pokrenuli Cirkularni program koji podrazumeva sakupljanje, reparaciju i reciklažu naših proizvoda, i to patrona nesagorevajućeg duvana, IQOS uređaja i elektronskih cigareta od potrošača. Reciklažu uređaja radimo još od 2018. godine, dok smo reciklažu patrona započeli prošle godine u oktobru, za sada kao pilot projekat u direktnoj maloprodaji u četiri najveća grada u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Ono što nas najviše raduje je fantastičan odziv potrošača na ovu inicijativu. Iz meseca u mesec nam se povećava broj potrošača koji se odaziva na akciju, a ima puno onih koji to sada već redovno rade“, kaže Preradović Stevanović.



„Upravo u tome leži ključ nekih suštinskih i dugoročnih promena. Promena navika i odgovorno odlaganje do sada bili najveći izazovi, ali da se polako menja i svest potrošača da u njihovim rukama leži ključ za odgovorni tretman proizvoda nakon isteka njihovog životnog veka. Mesečno oko jedne tone duvanskih patrona sakupimo, do sada smo operateru predali više od osam tona iskorišćenih patrona. Do sada su prikupljene patrone išle u proces kompostiranja, a u proteklih mesec dana testiramo tretman anaerobnom digestijom što bi trebalo da da još bolje rezultate po pitanju procenta iskorišćenosti otpada s obzirom na to da se na ovaj način dobija energija iz obnovljivih izvora“, ističe Jelena Preradović Stevanović.