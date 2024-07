Saradnja međunarodnog tima umetnika na performansu radi promocije evropskog arheološkog nasleđa kroz kulturu Lepenskog Vira

Koprodukcija umetnika iz tri zemlje ( Srbije, Italije i Mađarske), VIR će biti izvedena u julu mesecu na nekoliko lokacija širom Evrope i to : 12. i 14. jula u Srbiji, 18. jula u Italiji, a 22. i 23. jula u Mađarskoj.

Publika će u navedenim terminima imati priliku da uživa ili čak uzme učešće u ovoj praistorijskoj operi.

VIR je zamišljen kao operski hakaton inspirisan Lepenskim Virom, koji se zasniva na konceptu otvorenog radakoji sadrži verbalna uputstva, elemente klasične muzike i grafičke simbole. Improvizacioni delovi će se izvoditi u okviru već pripremljenogumetničkog kompozitorskog jezika. Pored toga, umetnici će koristiti specijalne instrumente napravljene uglavnom od prirodnih materijala poput kamena i drveta.

foto: Turistički prostor Lepenski Vir

Vizuale za ovaj performans radila je Azzura de Gregorio (Italija), libretto je pisao Pier Lorenzo Pisano (Italija), kompozitor je Ljubomir Nikolić (Srbija), a reditelj je Máté Czakó (Mađarska).

U nastavku možete videti kompletan spisak umetnika koji su učestvovali u stvaranju ovog jedinstvenog performansa : Francesco Venturi, Bojan Milinković, Alice Norma Lombardi, Patryk Tiktak Matela, Azzura De Gregorio, Mate Czako, Pier Lorenzo Pisano, Ljubomir Nikolić, Thea Soti, Balázs Várnai, Marko Dulić.

Raspored održavanja :

12. jul – 20 časova, arheološki lokalitet Lepenski Vir (Srbija);

14. jul – 20 časova, Dorćol Platz Beograd (Srbija);

18. jul – 20,30 časova, Museo Sigismondo Castromediano Leće (Italija);

22. i 23. jul – 16,30 časova, Dolina Umetnosti, Kapolcs (Mađarska).

FIRST EUROPE PROJECT koji stoji iza koncepta VIR ima za cilj promociju evropskog arheološkog nasleđa, sa posebnim fokusom na fascinantni lokalitet Lepenski vir u Srbiji, koji predstavlja ostatke jednog od najstarijih naselja u evropi, pa otud i naziv FIRST EUROPE odnosno PRVA EVROPA.

Kultura Lepenskog je jedna od najzanimljivijih praistorijskih kultura na Dunavu, koja je bila apsolutno nepoznata sve do njenog otkrića 1965. godine. Vrlo brzo je postalo jasno da su ljudi koji su živeli na Lepesnkom Viru oformili jedno od najstarijih ljudskih naselja u Evropi, koje datira od pre skoro 8000 godina. Bili su vrsni neimari koji su svoje kuće precizno odmeravali i gradili ih u specifičnom obliku, ali treba reći i da su bili među prvim vajarima koji su pravili unikatne skulpture koje su predstavljali njihova božanstva.

foto: Turistički prostor Lepenski Vir

Partneri projekta:

Y Csoport (Mađarska) je osnovan kao neformalni umetnički kolektiv. Nakon nekoliko uspešnih performansa zasnovanih na izvođačkoj umetnosti, 2018. godine dvanaest umetnika je osnovalo formalno udruženje sa malim organizacionim timom. U prethodnih pet godina, Y Csoport je stvorio preko 15 performansa, imao preko 100 nastupa i organizovao nekoliko kulturnih dešavanja. Umetnici među kojima su uglavnom profesionalni glumci, pozorišni reditelji i muzičari stekli su jedinstveno iskustvo u kreiranju projekata interpretacije kulturnog nasleđa, posebno tokom rada na projektima u okviru Evropske godine kulturnog nasleđa „Journey to the beginnings“ i „Our shared heritage-Vučedol culture“ u okviru Interreg projekta prekogranične saradnje. Umetnici iz ove organizacije su posebno zainteresovani na eksperimentisanju sa novim alatima kako bi došli do publike i pružili drugačiji doživljaj kulturnog nasleđa.

Pro Progressione (Mađarska) je umetnička zajednica sa sedištem u Budimpešti koja povezuje ljude razkičitih profesija, kreirajući internacionalne saradnje na polju kulture.Ova organizacija se bazira na četiri glavna stuba koja se tiču društva, kulture, umetnosti i zvuka. Pro Progresione je aktivan u oblasti društvene umetnosti, interpretacije prirodnog i kulturnog nasleđa, muzike kao tradicije, kao i na polju kreiranja jedinstvenih događaja.

ECCOM – Evropski centar za kulturne organizacije i menadžment (Italija) je osnovan 1995. Fokusira se na ulogu kulture u savremenom društvu kao alata za razvoj društvene inkluzije, i učenja kroz interdisciplinarni pristup kulturnom nasleđu. Ima dugoročno iskustvo u analizi, savetovanju i istraživanju za javne i privatne organizacije, kao i u uvođenju evropskih i internacionalnih projekata sa stručnjacima iz oblasti kulture.

Lepenski Vir (Srbija) predstavlja jedinstvenu praistorijsku kulturu sa ostacima iz perioda između 9500-5000 god.p.n.e. Lokalitet se nalazi na desnoj obali Dunava nedaleko od Donjeg Milanovca. Proglašen je za turistički prostor i otvoren je novi cemtar za posetioce koji posetiocima pruža bolji doživljaj same kulture bez ugrožavanja samog lokaliteta, sa postavkom najzanimljivijih skulptura, alata i drugih artefakata, koji su tu pronađeni pre nešto više od pola veka.

Više informacija o samom projektu, možete pronaći na sledećem linku:

https://proprogressione.com/en/project/first-europe/

1 / 10 Foto: Turistički prostor Lepenski Vir

Projekat Prva Evropa je sufinansiran od strane projekta Kreativna Evropa.

