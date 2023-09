POZIV ZA SVE OSNOVNE ŠKOLE Napravite konstrukcije od otpada i osvojte vredne nagrade

Društveno-odgovornu akciju za đake četvrtih razreda osnovnih škola pod nazivom "Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično" organizovala je drugu godinu zaredom Francusko-srpska privredna komora u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije.

Od đaka četvrtih razreda osnovnih škola u Srbiji traži se da naprave konstrukcije od otpada i to na temu Olimpijskih igara. Najbolji radovi dobiće vredne nagrade koje dodeljuju preduzeća članice Francusko-srpske privredne komore. Sve zainteresovane škole svoje pismo namere o učešću mogu da pošalju najkasnije do 29. septembra, a fotografije konstrukcije sa celokupnom dokumentacijom najkasnije do 27. oktobra.

Sve detalje o konkursu naći ćete OVDE

