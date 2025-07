Kako je istakao, to se nikada u istoriji Srbije nije desilo i to pokazuje brigu o zaposlenima, što je politika od koje se neće odustati.

Kako je rekao, ako se ispoštuje planirana dinamika i minimalna zarada od 1. januara 2026. godine dostigne iznos od 550 evra to nas dovodi do cilja koji je definisan programom „Srbija 2027“.

„A to je da ćemo do kraja 2027. i početkom 2028. imati minimalnu zaradu od 650 evra. To je bila misaona imenica i niko nije verovao da ćemo do te cifre doći imajući u vidu da je minimalna zarada 2010. godine bila oko 15.700 dinara. Danas je ona 457 evra, od 1. oktobra biće 500 evra“, rekao je Mali, i dodao to pokazuje koliko se Srbija promenila.