- Postoji jedan standardni šablon da u uslovima neke političke ili ekonomske krize investitori izlaze iz tržišta hratija od vrednosti poput akcija i obveznica, jer to smatraju rizičnim plasmanina u tim uslovima. Sredstva preusmeravaju i investiraju u fondove bazirane na pelemenitim metalima, pre svega zlato . I to je standardna pojava ne samo u ovim okolnostima rata u Ukrajini, sukoba Izraela i Irana, koji može da eskalira i zbog čega cene nafte idu gore, već u svim kriznim situacijama. Tada troškovi kompanija rastu, profiti se smanjuju i onda investitor gubi motiv za tradicionalno investiranje u papire od vrednosti i prelazi u nešto sigurnije, pre svega u zlato i druge plemenite metale - objašnjava Jorgić.

On ističe da tržište srebra i platinijuma nije toliko intenzivno kao tržište investicionog zlata, ali nije mogao da prognozira kako će se cene ovih plemenitih metala dalje kretati .

- Dalje cene će zavisiti od ekonomske i političke krize, da li će doći do eskalacije rata između Irana i Izraela. Ukoliko dođe do smirenja cene će staginirati i obrnuto. Zadnje procene su da će doći do stagnacije u rastu cene zlata jer su zbog njegove visoke vrednosti investitori tražili druge aleternative i zato su cene srebra, platinijuma i kriptovaluta otišle gore - kaže sagovornik Kurira.