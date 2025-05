Mnogi investitori su sumnjali, mnogi više nisu verovali u tzv. sezonu altkoinova – to jest, fazu u okviru bull run-a tokom koje ne skače samo Bitcoin (BTC) , već i alternativne kriptovalute poput Ethereum-a (ETH), Cardano-a (ADA), Ripple-ovog XRP-a, ili meme kriptovalute kao što su Dogecoin (DOGE), Pepe Coin (PEPE) i Shiba Inu (SHIB) . Ali poznati kripto strateg „cyclop“ poručuje:

Investitori koji su već prošli kroz nekoliko kripto ciklusa znaju šta to znači: dnevni skokovi cena u visini od barem nekoliko desetina procenata – prava euforija počinje tek kad dnevni rast pređe +30%. Cyclop dodaje:

To znači da kripto tržišta imaju još četiri do pet meseci potencijalno eksplozivnog rasta. Mnoge alt kriptovalute već rastu – među istaknutima su veštačka inteligencija Worldcoin (WLD), sa +22,06% u poslednja 24 sata, zatim Hyperliquid (HYPE, +13,60%) i Four Coin (FORM, +13,22%).