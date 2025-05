Tradicionalni ulični giros postao je pravi „luksuz“ za „obične turiste“ sa cenama koje se kreću od pet pa sve do 15 evra. Za pivopije, malo pivo košta šest, a veliko sedam evra, ali za one, koji žele da „odreše kesu“ i plate obrok u restoranu, kombinacija dva piva, dva girosa i ekstra salata koštaju 14,80 evra. S druge strane, oni koji se odluče da uzmu celo pile za poneti, treba da izdvoje 10 evra.

U grčkim supermarketima cene variraju. Prema rečima turista, Super market u Polihronu je jedan od povoljnijih. Za kilogram paradajza treba da izdvojite 1.40 evra, litar i po flaširane vode je 1,79, sečeni hleb od 2,21 do 2,42, mleko od 2,10 do 3,86, dok grčka feta košta od 6,97 do do 12.78 evra. S druge strane, neki od turista ističu da u Neo Vrasni postoji Mega diskont koji je još povoljniji nego u Polihronu, a drugi ukazuju da je najjeftiniji AB market u Haniotiju.