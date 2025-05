"Možda zvuči previše jednostavno da bi zapravo funkcionisalo — ali funkcioniše . Zarađujem između 1.000 i 3.000 evra mesečno putem dropšipinga na eBay-u. Bez reklama. Bez zaliha. Bez problema sa dobavljačima. Samo objavljujem artikle. To je bukvalno to".

"To nije novac koji menja život, i svestan sam da ovde ima ljudi koji zarađuju 100 puta više, ali za mene je to dovoljno da pokrijem deo računa i reinvestiram u testiranje proizvoda pomoću reklama — bez stalnog posezanja za ličnom ušteđevinom. Evo kako to funkcioniše: kada otvorim novu prodavnicu, kreiram poslovni eBay nalog. Onda objavljujem nekoliko nasumičnih predmeta - stare knjige, šolje, šta god - samo da „zagrejem“ nalog."