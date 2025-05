- Kada je reč o tržištu kafe , situacija je naročito osetljiva zbog razlika u kvalitetu, poreklu i vrstama kafe. Sve to ima uticaj na političke odluke zemalja koje su uključene u uvoz i izvoz. Nijedna odluka do sada nije izazvala toliko pažnje kao uvođenje carina koje su donele značajnu pometnju na svetskom tržištu – ne samo kafe, već i šire, na globalnom tržištu hrane . Na početku su carine bile usmerene pre svega na prehrambeni sektor, uključujući i kafu. SAD, kao jedan od najvećih uvoznika i potrošača kafe, posebno su bile pogođene ovom politikom - objašnjava Galetin.

On ističe da ne može neka pojava da se desi u jednoj Americi, Kini ili EU, a da se to ne oseti u drugim zemljama.

- To je jedan aksiom kojeg moramo biti svesni. Najbolje to možemo videti na primeru energenata, jer kada se dogodi kriza ona može da bude generisana od strane Rusije ili SAD, ali mi u Srbiji svakako osetimo. U početku uvođenja carina imali smo situaciju da su cene kafe naglo skočile gore, da su svi indeksi na berzama otišli gore, da je ojačao dolar, a da bismo onda imali kontraefekat da je sve krenulo u drugom smeru, nadole. Kada su uvedene carine sve države koje su bile pogođene tim merama, pogotovo one koje su proizvođači kafe, morali su da snize primarnu cenu neopterećenu porezima da bi ostale konkurentne na svetskom tržištu - pojašnjava on.