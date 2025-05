Cena dizela u Srbiji je u poslednjih mesec dana niža za 10 dinara, dok je benzin pojeftinio za osam dinara. Značajno smanjenje cene nafte na berzama samo se delimično odražava na maloprodajne cene goriva . Ali to nije nužno loša stvar, prenosi Bloomberg Adria.

Prema trenutnim cenama goriva koje važe od 9. maja, litar dizela u Srbiji košta 186 dinara, a cena za litar benzina iznosi 175 dinara po litru . Država je nastavila da ograničava cene goriva i ove godine . Uredbu o ograničenju visine cena naftnih derivata Vlada Srbije donela je početkom februara 2022. godine. Razlog za njeno donošenje bio je očuvanje životnog standarda građana zbog svetske energetske krize. Od tada se svakog petka objavljuju maksimalno dozvoljene cene evrodizela i benzina. Najvišu cenu goriva od početka godine vozači su plaćali od 21. do 27. februara. Tada je litar dizela koštao 204 dinara, a benzina 189 .

Tilen Šarlah iz slovenačke kompanije Acex, kaže da postoji više razloga za nagli pad cena nafte. On ističe da je kartel OPEC+ (posebno Rusija i Saudijska Arabija) u početku ograničio proizvodnju , ali je poslednjih meseci postepeno povećavao proizvodnju sa ciljem povratka tržišnog udela, verovatno kao odgovor na slabiju potražnju ili geopolitičke pritiske. Kartel je prošle subote doneo odluku da poveća proizvodnju za 411.000 barela dnevno .

- SAD brzo reaguju na više cene svojom proizvodnjom nafte iz škriljaca, što ograničava rast cena na duži rok, a one se dodatno snižavaju promenama u američkom rukovodstvu i uvođenjem carina koje unose neizvesnost na tržište i povećavaju rizik od usporavanja globalnog ekonomskog rasta - dodaje on.

- Od kažnjavanja članica koje ne poštuju proizvodne kvote (npr. Irak i Kazahstan) do političkih interesa povezanih sa najvećim članom kartela, Saudijskom Arabijom, koja teži da održi dobre odnose sa SAD.

Analitičari očekuju nižu cenu nafte u budućnosti

Američki predsednik Donald Trump već duže vreme zagovara niže cene nafte, od oko 50 dolara po barelu, jer one koriste američkim potrošačima, jačaju domaću industriju i istovremeno stvaraju pritisak na geopolitičke rivale poput Rusije i Irana .

Analitičari, uključujući Šarlaha, uglavnom očekuju fluktuacije, ali relativno niže cene, u rasponu od 55 do 70 dolara po barelu :

U poslednje vreme se mnogo govori o mogućem završetku rata u Ukrajini. To bi moglo smanjiti geopolitičku premiju u ceni nafte, što bi rezultiralo nižim cenama, kaže Šarlah.

Cene goriva u Srbiji ipak i dalje previsoke

Kada je Srbija u pitanju, cene goriva ipak nisu toliko niske koliko bi mogle da budu , a jedna od razlog za to je značajan uticaj državnih dažbina, rafinerijskih marži i drugih tržišnih faktora u formiranju konačnih cena za potrošače.

Srpsko tržište nafte dodatno opterećuje i neizvesna situacija oko Naftne industrije Srbije, kojoj su američke sankcije i treći put odložene do 27. juna. Podsetimo, NIS se 10. januara ove godine našao na takozvanoj SDN listi sankcija (engl. Specially Designated Nationals and Blocked Persons list) američkog ministarstva finansija koje su više meseci najavljivane. Sankcije je prvobitno trebalo da stupe na snagu 27. februara, ali su odložene za mesec dana, a zatim su još jednom odložene 28. marta, i na kraju treći put pomerene do 27. juna.