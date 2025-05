„The White Lotus“ je postigao trenutni uspeh, poznat podjednako po svojoj društvenoj satiri, crnom humoru i intrigantnoj, preokretima ispunjenoj radnji. Nakon uspeha prve sezone, druga sezona serije nastavila je istim tempom i dramom na još jednoj sjajnoj lokaciji — Siciliji, dok su u trećoj sezoni gosti otišli u White Lotus Tajland kako bi se ‘transformisali i obnovili’… koliko god to neverovatno zvučalo.

The White Lotus — Prva sezona: Havaji

Iako je rizort White Lotus izmišljen, serija je snimana u Four Seasons Resort Maui. Ovo je pravi hotel koji i dalje radi, a gosti su dobrodošli da popiju piće u baru ili istraže hotelski kompleks i obližnju plažu, čak i ako ne borave u njemu.

Okvirna cena putovanja: Avionska karta (povratna):

Letovi iz Beograda do Mauija obično uključuju dve ili više presedanja. Cena povratne karte varira, ali prosečno iznosi oko 1.200–1.500 €.

Cena noćenja u ovom luksuznom rizortu kreće se od 845 € do 2.735 €, u zavisnosti od tipa sobe i sezone. Za standardnu sobu, ukupna cena za sedam noći iznosi približno 5.915–19.145 €.

Transfer od aerodroma do hotela:

Privatni transfer od aerodroma Kahului do hotela u Wailei može koštati oko 100–150 € u jednom pravcu.

The White Lotus — Druga sezona: Sicilija

Dok je prva sezona serije „The White Lotus“ gotovo u potpunosti snimana u i oko Four Seasons Resort Maui, druga sezona snimana je na nekoliko lokacija na severoistočnoj obali Sicilije u Italiji.

Hotel korišćen u drugoj sezoni serije je Four Seasons San Domenico Palace u Taormini. Ovaj impresivni stari kompleks nalazi se visoko na litici sa pogledom na Jonsko more, a pruža pogled i na planinu Etna i drevni amfiteatar u gradu. Iako bar nije otvoren za javnost, možete rezervisati mesto u restoranu. Ako imate dovoljno sreće da odsednete u Four Seasons San Domenico Palace, prepoznaćete spektakularni spoljni bazen od 21 metar koji se često pojavljuje u seriji.