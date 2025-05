Za Bila Gejtsa , saosnivača Microsofta čije se bogatstvo procenjuje na 168 milijardi dolara (prema Bloombergu), novac ipak ima vrednost – on uživa u prednostima bogatstva.

Zanimljivo je da je Gejts postao milijarder još 1987. godine, što znači da gotovo 40 godina nije morao da brine o novcu. I ne libi se to da prizna. Tokom Reddit AMA sesije 2019. godine, kada su ga pitali da li je kao milijarder srećniji nego da je ostao srednja klasa, Gejts je odgovorio:

Ali, to ne znači da misli da čovek mora biti centimilijarder da bi bio srećan. Za njega je ključna ta sloboda od finansijskog pritiska, a smatra da je za to dovoljna „samo“ jedna milijarda. To je, otprilike, iznos koji planira da ostavi svojoj deci – 1% svog bogatstva, odnosno 1,68 milijardi dolara, podeljenih na troje dece. Svako dete dobiće po oko 560 miliona dolara – iznos koji je "skroman“ po merilima milijardera.