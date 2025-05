U Irskoj i Italiji, šoljica espresa sada već dostiže i i do četiri evra, što je značajno više od 2,5 ili tri evra, koliko je koštala 2020. godine . Neki irski ugostitelji upozoravaju da bi cena uskoro mogla da bude i pet evra. U Srbiji i okruženju su cene nešto niže, ali su i dalje značajno više nego pre nekoliko godina, u centru Beograda praktično je nemoguće popiti espreso u kafiću koji je jeftiniji od dva evra.

Od proizvođača do krajnjih potrošača osećaju se posledice rasta cena sirove kafe, podstaknuta mešavinom klimatskih promena, rastuće potražnje, logističkih problema i tržišnih spekulacija, piše portal „Poslovni”. Strani analitičari ističu nekoliko ključnih faktora koji stoje iza ovog zabrinjavajućeg trenda. Ali za ovaj portal domaći stručnjaci ističu još jedan fenomen.

Pad svetskih zaliha kafe, uz istovremeni rast zaliha i potrošnje doveo je praktično do izjednačavanja cene komercijalne i specijalne kafe. Ta razlika u cenama nekada je bila 50 do 70 odsto, a danas je 10 do 20 odsto, zbog čega bi moglo da dođe smanjenja kvaliteta kafe, tako što će se na manje platežnim tržištima dozvoliti mešanje drugih dodataka u kafu poput cikorije, ječma ili graška.