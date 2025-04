– Živim u Splitu i radim šest dana (45 sati nedeljno) u restoranu, sa primanjima, uključujući bakšiš, oko 1.800-1.900 evra (restoran je skup i često ostavljaju bakšiš). Sa strane imam hobi – sviram harmoniku na privatnim zabavama i rođendanima, a honorar je oko 150-200 evra + bakšiš (ali to nije svakodnevno). Ipak, muči me što radim šest dana nedeljno, šesti dan me baš iscrpi. Pitao sam da li mogu raditi pet, ali su mi rekli da restoran tako funkcioniše i da ne mogu smanjiti broj dana. Žao mi je da dam otkaz jer su primanja dobra, a nije ni previše naporno... I sami su svesni da bi lako našli nekog drugog za moju platu jer sam mlad. Zanimaju me mišljenja drugih – da li sam pohlepan i nezahvalan, smatram da šest dana nije malo – postavio je pitanje mladić na Redditu.