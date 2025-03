Agencije za restituciju objavila je da za korisnike restitucije počinje isplata četvrtog kruga akontacije obeštećenja. Precizirano je da se to odnosi na one osobe kojima je utvrđen iznos obeštećenja na osnovu rešenja agencije koja su postala pravnosnažna u periodu od 1. jula 2023. do 30. juna 2024.