Ovaj ultra-premijum dominikanski rum, po ceni od 3.000 dolara po flaši, predstavlja trijumf mešanja, sazrevanja i pripovedanja, a kreirala ga je peta generacija majstora ruma, Jasil Viljanueva Kintana. Sa samo 416 flaša dostupnih širom sveta, ovo je mnogo više od luksuznog napitka – to je iskustvo, nasleđe i simbol prefinjenosti.

Andrés Brugal Edition 02 nije samo rum – to je putovanje kroz vreme i prostor, od 1888. godine kada je Don Andrés Brugal Montaner, španski imigrant, postavio temelje jedne od najprestižnijih kuća ruma na svetu. Dok je prvo izdanje ove serije slavilo dominikansko nasleđe, Edition 02 je omaž internacionalnom uspehu brenda, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon ukidanja prohibicije 1933. godine, Brugal je postao jedan od prvih brendova ruma koji je stekao priznanje u SAD, zaslužujući pohvale od The New York Times, The Washington Post, pa čak i ličnu poruku zahvalnosti predsednika Franklina D. Ruzvelta 1934. godine. Ovo prepoznavanje pretvorilo je Brugal iz regionalnog blaga u globalnu ikonu, a Edition 02 slavi taj trenutak trijumfa i evolucije.