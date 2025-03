Već je skoro kraj marta i možda ovih dana razmišljate da se izmestite iz dnevne rutine i obaveza.

Prethodne godine se mnogo govorilo o novim pravilima, boravišnim i klimatskim taksama koje mnoge zemlje uvode kako bi se zaštitile od masovnog turizma, tako da se prilikom organizacije putovanja morate informisati o cenovnom iznosu, kako ne bi bilo iznenađenja. Na primer, Grčka će od aprila do oktobra, u vreme kada svi planiraju letovanje u toj zemlji, naplaćivati iznos od evro i po pa sve do 15 evra za odsedanje u hotelu sa pet zvezdica a takse za krstarenje za one koji idu na Santorini ili Mikonos mogu iznositi i do 20 evra u luci.

Imajući u vidu da su praznični dani nešto kraći i da odmor možete koristiti od sedam dana pa do dve nedelje, destinacije koje su poslednjih godina najtraženije i najatraktivnije za domaće turiste, istraživali smo aranžmane i ponude koje su agencije izdvojile za predstojeći period.

Jedna poznata agencija u svojoj last minute ponudi ima putovanje u Italiju, regija Toskana, od 19. marta za 129 evra po osobi. Aranžman traje 6 dana, putuje se autobusom a smeštaj je u hotelu sa 3 zvezdice za dve osobe. Za one koji putuju sami smeštaj je nešto skuplji i iznosi 189 evra.

Istanbul, za boravak od 4 do 6 dana, u hotelima sa dve ili tri zvezdice, agencije imaju u ponudi od 150 do 500 evra po osobi. Španija je nešto malo skuplja pa se smeštaj u Barseloni, Valensiji, Madridu, Andaluziji, za 3 do 5 dana može pronaći po ceni od 450 do 600 evra.

Italija Foto: Shutterstock

Ista agencija nudi letovanje u Grčkoj sa raznolikim cenama. U zavisnosti od toga da li odsedate u hotelu ili u privatnom smeštaju, apartmanu, od sadržaja, načina putovanja, cene variraju. Tako se smeštaj sa četiri zvezdice može pronaći i za 45 evra dnevno ali i apartmani sa cenom od 235 evra uz popust od 10 odsto ako se rezerviše do kraja ovog mesec. Neki hoteli nude All Inclusive uslugu na bazi švedskog stola, a od sadržaja imaju bazene, tobogane za decu, spa centre, sportske sadržaje, po mnogo većim cenama. Prevoz je sopsteveni.

Tasos je, na primer, za one sa „dubljim džepovima“. Letovanje za dve odrasle osobe i dvoje dece u hotelu sa 4 zvezdice, luksuzna varijanta, košta od 1.500 do 5.000 evra, mada ima i onih koji koštaju i do 8.000 evra. Cena varira u zavisnosti da li se koristi sopstveni, što je češće, ili avionski prevoz. Može se iskoristiti i povoljnost koju nude agencije, plaćanje aranžmana na rate od šest do dvanaest meseci i to važi za račune dve banke.

Španija Foto: Shutterstock

Sajt LastMinute ima popust do 20 odsto ili popust do 20 evra po osobi na cenu paketa aranžmana za uplate u celosti do kraja meseca ali i na popust od 15 odsto na najam smeštaja za određene vile iz ponude i to za period od sredine maja do septembra meseca.

Za bilo koju destinaciju u cenu nisu uključeni fakultativni izleti i dodatno se plaćaju, naglašavaju agencije.

Ono što naravno znate da u zavisnosti gde putujete morate obratiti pažnju na vremenske uslove i predviđenu vremensku prognozu za željeni period kako bi što lepše i bolje iskoristili vaše dane odmora za obilazak poznatih istorijskih, kulturnih spomenika, za šetnju ili pak lenčarenje na bazenu ili plaži. Naravno da loše vreme ne mora da bude otežavajuća okolnost ako ste u hotelima koji imaju unutrašnje bazene, spa centre i sadržaj prilagođen onima koji žele da sami, sa prtnerima ili porodično provedu svoje slobodne dane.