I direktor JUTA Aleksandar Seničić ukazuje da će putnici na prevozu osetiti razliku. On navodi da je autobuska karta za sever Grčke bila oko 60 evra, a sada je 65 ili 70, dok avio-karta, koja je bila 200, sada košta 240 evra. Analizirajući poskupljenja aranžmana, objašnjava da agencije ne formiraju cene, već one dobiju ponudu iz hotela, a hotel formira cenu na osnovu situacije na tržištu.

Prema njegovim rečima, na više cene aranžmana za srpske turiste utiče i to što naše agencije ne mogu da uzimaju hotele u zakup, kao što to čine agencije iz zapadnih zemalja.

- Zapadne agencije formiraju svoje cene tako što imaju upite prema hotelima na mnogo duži period sezone, od kraja aprila do kraja oktobra, a naši turisti nemaju naviku da putuju tako rano. Nama je glavni period od polovine juna do početka septembra, tako da onda dobijamo ono što ostane na tržištu. To su veće cene nego one koje zapadne agencije, koje hotel zakupe na šest meseci, mogu da formiraju za turiste.