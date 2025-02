Cene su uvek aktuelna tema, a građani vole da upoređuju koliko šta košta od grada do grada. I statistika im je na strani, jer jasno pokazuje da su razlike velike. Jedna srpska influenserka podelila je nedavno sa svojim pratiocima koliko je koštao ručak u Čačku. Mnogi, pa i ona su bili šokirani cenama.

Na društvenoj mreži Instagram jedna Ljubica, podelila je detaljan cenovnik iz jednog od najpoznatijih čačanskih restorana. Ovo mesto posebno je poznato po ukusnom pečenju. Ceo račun iznosio je svega 3.080 dinara, pa se zapitala koliko bi sve to koštalo u Beogradu.

Treba da znate i da vlasnik na to ima pravo. Preciznije, može da odredi cenu i 1.000 dinara za kriglu piva, ili čaj, ili sok ukoliko za to postoji interes, odnosno isplativost i potražnja.

To nije nepoznanica jer kafedžije alkoholne napitke, sokove i vodu prodaju od pet do deset puta odnosno 500 do 1.000 odsto većoj ceni od nabavne, i tako sebi prave profit. Država se uglavnom ne meša da ne bi narušila slobodu tržišta i slobodno formiranje cena. Ali ukoliko bi bila reč o osnovnim namirnicama na primer, ili ako bi skok cena bio drastičan može iste da ograniči pod određenim uslovima.