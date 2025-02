Međutim, svako ko bude "skromno obučen" van ovih izuzetaka mogao bi da dobije kaznu i do 1.500 evra, a ako turisti budu uhvaćeni potpuno goli, kazna može biti do 1.800 evra.

Albufeira je popularno odredište za porodice zbog svojih prelepih plaža, zabavnih vodenih parkova i golf terena. Međutim, grad takođe ima živahan noćni život, u kojem se mladi opuštaju uz alkohol u noćnim barovima. U srcu grada nalazi se The Strip, takozvana ulica za zabavu ispunjena tematskim barovima i noćnim klubovima koji okupljaju brojne mlade iz svih delova Evrope i sveta.

Među novim pravilima su i zabrana konzumiranja alkohola na ulici, javno mokrenje, defekacija i pljuvanje, kao i javni seksualni činovi, uključujući one u poslovnim prostorima i na terasama (kao što su otvoreni barovi na plažama).

Neki delovi Španije, kao što su Barselona i Majorka, već imaju pravila koja kažu da nije dozvoljeno biti bez gornjeg dela kupaćeg kostima ili nositi kupaći kostim u lokalnim prodavnicama i restoranima. Ako to uradite, možete platiti kaznu do 300 evra.

U primorskim gradovima Splitu, Dubrovniku i Hvaru u Hrvatskoj doneseni su zakoni o "remećenju javnog reda i mira" protiv svih koji u tim mestima idu golih grudi ili u kupaćim kostimima. Opet, ako to učinite, suočavate se sa kaznom do 150 evra - i do 4.000 evra ako ste vidno alkoholisani na javnim mestima.